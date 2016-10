Parks Associates ist nächste Woche in Amsterdam Gastgeber der 11. jährlichen Konferenz CONNECTIONSâ?¢ Europe mit dem Thema â?? CONNECTIONSâ?¢ Europe: Smart Home, IoT, and the Connected Consumerâ?? (Intelligentes Haus, IoT und der vernetzte Verbraucher).

Über 200 Führungskräfte der Branche werden zur IoT-Veranstaltung erwartet, mit Hauptrednern von Allianz, Amazon, Nest und Panasonic

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) DALLAS, TEXAS, USA -- (Marketwired) -- 10/31/16 -- Das führende IoT-Marktforschungsunternehmen Parks Associates wird diese Woche bei der 11. Jahreskonferenz CONNECTIONSâ?¢ Europe: Smart Home, IoT, and the Connected Consumer Gastgeber für über 200 Führungskräfte aus der Branche sein. Die Führungskräfte-Konferenz findet vom 2.-3. November im NH Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam statt.

Die zweitägige Konferenz bietet Hauptredner von der Allianz, Amazon, Nest und Panasonic sowie Präsentationen von Analysten zu IoT-Strategien und Verbraucherforschung sowie Podiumsdiskussionen mit hochrangigen Führungskräften von Start-ups, Fortune-500-Unternehmen, Risikokapitalgebern, Public-Relations- und Medien-Unternehmen. Die Presse ist zur Teilnahme eingeladen.

â??Das Konzept des intelligenten Hauses breitet sich in ganz Europa aus, da die Verbraucher neue Lösungen für Energiemanagement, Sicherheit und vernetzte Unterhaltung im IoT erkundenâ??, sagte Stuart Sikes, President von Parks Associates. â??Parks Associates erwartet in den nächsten Jahren stetiges Wachstum in den wesentlichen Kategorien rund um Smart Home und IoT, einschlieÃ?lich Sicherheit, intelligente Glühbirnen, Thermostate und Energie. Bei CONNECTIONSâ?¢ Europe werden wir Möglichkeiten besprechen, die Verbindungen für neue Partnerschaften eröffnen, und wir werden über Lösungen diskutieren, die diesen Markt weiter voranbringen werden.â??

Thema: CONNECTIONSâ?¢ Europe: Smart Home, IoT, and the Connected Consumer Datum: 2.-3. November 2016 Ort: NH Grand Hotel Krasnapolsky Dam 9, 1012 JS Amsterdam, Niederlande Presseanmeldung: http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/media/presspass Programm: http://www.parksassociates.com/events/connections-europe/agenda

HAUPTREDNER: â??Creating a More Thoughtful Home.â?? Fran�ois Girodolle, Head of Product Partnerships, Nest Europe, Nest Labs, Inc. - Mittwoch, 2. November, 10:00 Uhr â??Voice Control: Breakthrough in the Smart Home and IoT.â?? Dave Isbitski, Chief Evangelist, Alexa and Echo, Amazon -- Donnerstag, 3. November, 9:45 Uhr â??IoT and Connected Services: The Perfect Match.â?? Dr. Christoph D�brich, Innovation Manager, Allianz Worldwide Partners; David Tuerk, General Manager, Smart Home & Telecom Europe, Panasonic -- Donnerstag, 3. November, 11:45 Uhr

SITZUNGEN:

Mittwoch, 2. November

* 9:00 - Geschäftsszenario für das intelligente Haus und vernetzte CE-Produkte

* 11:00 - Monetarisierung des Sicherheitsbedarfs der Verbraucher

* 13:00 - Möglichkeiten zur Bereitstellung von Lösungen für das intelligente Haus durch verschiedene Kanäle

* 13:30 - Absicherung des intelligenten Hauses: Privatsphäre und Sicherheit

* 15:00 - Wertversprechen: Beschleunigung der Annahme von Lösungen für das vernetzte Haus

* 16:30 - Integration von IoT und intelligentem Haus: Wearables und Unterhaltung

Donnerstag, 3. November

* 8:45 - Intelligentes Haus und Steuerungen: Wertversprechen für ein komplettes IoT-Erlebnis

* 10:45 - Einfluss des IoT auf Hausdienstleistungen und Versicherungen

* 13:15 - Intelligentes Haus und vernetzte Gesundheit: die Rolle von Betreuern

* 13:45 - Nahtlose Interoperabilität: Standards für das IoT und das intelligente Haus

* 15:15 - Personalisierung der Nutzererfahrung: innovative Schnittstellen

* 15:45 - Lösungen für das intelligente Haus: Geschäftsmodelle für den Umstieg auf die Cloud

* 16:45 - IoT-Infrastruktur: die Auswirkungen der Datenanalytik

Zu den Sponsoren der Konferenz gehören Amazon Alexa, ASSA ABLOY, Ayla Networks, Bluetooth SIG, Essence, EVRYTHNG, Icontrol Networks, MivaTek, mnubo, ROC-Connect, SoftAtHome, ULE Alliance, Z-Wave und ZigBee Alliance.

Zu den Unterstützern der Konferenz gehören: Antenna Group, Appliance Design Magazine, B2 Group, BayPay Forum, Best Web Design Agencies, bestseos.com, CableFax, Cities Today, Conference Guru, Council, CrowdReviews, FierceCable, FierceMobileIT, FierceOnlineVideo, FierceTelecom, FierceWireless, FTTH Council, HomeGrid Forum, HomePlug Alliance, HomeToys, IPSO Alliance, IT Today, Mind Commerce, Monsterboard, oneM2M, Open Connectivity Foundation, Payment & Cards Network, PharmaVOICE, Salutem, SmartGrid Spain, Smart Insights, Telecompaper, Thread Group, topSEOS.com und das Visibility Magazine.

Presseanmeldungen sind jetzt möglich. Medienvertreter werden eingeladen, sich unter www.parksassociates.com/events/connections-europe/media/presspass zu registrieren. Weitere Informationen zur CONNECTIONSâ?¢ Europe erhalten Sie unter http://www.connectionseurope.com oder indem Sie uns unter sales(at)parksassociates.com bzw. +1 972 490 1113 kontaktieren. Verfolgen Sie die Konferenz auf Twitter unter (at)CONNECTIONS_EU, #CONNEU16, und im CONNECTIONS(TM) Industry Insights Blog.

Wenn Sie ein Treffen mit einem Analysten vereinbaren oder spezifische Forschungsdaten anfordern möchten, wenden Sie sich an Holly Sprague unter hsprague(at)gmail.com, +1 720 987 6614.

Über CONNECTIONSâ?¢ Europe Die von Parks Associates organisierte 11. jährliche CONNECTIONSâ?¢ Europe ist eine zweitägige Konferenz, die sich mit den Auswirkungen des IoT auf den Verbraucher beschäftigt. Bei der Veranstaltung werden innovative Geschäftsstrategien, neue branchenübergreifende Partnerschaften und Fortschritte bei Lösungsfindungen für das IoT (Internet der Dinge) erkundet, die zu einer gröÃ?eren Einbindung der Verbraucher und zu mehr Geschäftsmöglichkeiten für das intelligente Haus, Cloud-Dienste und Lösungen für die vernetzte Unterhaltung führen. Alle Sitzungen werden von Branchenanalysten von Parks Associates moderiert und bieten Diskussionen, Informationen und Gelegenheiten zum Netzwerken mit Führungskräften aus allen Ökosystemen des IoT. CONNECTIONSâ?¢ Europe wird vom 2. bis 3. November 2016 im NH Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam stattfinden. http://www.connectionseurope.com

Bild verfügbar: http://www2.marketwire.com/mw/frame_mw?attachid=3073722

Holly Sprague

Parks Associates

720-987-6614

hsprague(at)gmail.com

Kommentare zur Pressemitteilung