Neu: Die Themenseite "Hamburg" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zu diesem Thema!

Die Freie und Hansestadt Hamburg (niederdeutsch: Friee un Hansestadt Hamborg, Ländercode: HH, Abkürzung: FHH oder FuHH) ist als Stadtstaat eine Kommune und zugleich ein Land der Bundesrepublik Deutschland.



Hamburg ist mit 1,79 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands, die drittgrößte im deutschen Sprachraum sowie die achtgrößte in der Europäischen Union und dabei die größte, die nicht Hauptstadt eines Staates ist. Hamburg gliedert sich in sieben Bezirke.



Die Metropole Hamburg bildet das Zentrum der fünf Millionen Einwohner zählenden Metropolregion Hamburg.



Der Hamburger Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands und gehört zu den zwanzig größten Containerhäfen weltweit.



Seit 1996 ist die Stadt Hamburg Sitz des Internationalen Seegerichtshofs (ISGH).



Die Hansestadt Hamburg ist einschließlich ihres Flughafens als Verkehrsknotenpunkt einer der bedeutendsten Logistikstandorte in Europa.



86 Millionen Tagesbesucher und 12 Millionen Übernachtungen im Jahr 2014 weisen Hamburg eines der attraktivsten Tourismusziele in Deutschland aus.



Zu den Zielen der Hamburg-Besucher gehören die Hamburger Innenstadt samt Binnenalster, der Hamburger Hafen mit den St. Pauli-Landungsbrücken und der modernen HafenCity samt der Elbphilharmonie, St. Pauli mit der "sündigen Meile" Reeperbahn, und weitere bekannte Hamburger Bauwerke wie die historischen Wahrzeichen Michel und Rathaus.





Außerdem sind Veranstaltungen wie der Hafengeburtstag, der Altonaer Fischmarkt, der Hamburger Dom und die Cruise Days mit der Parade der Traumschiffe Anziehungspunkte.



