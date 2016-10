Biogasrat+ e. V. zum Impulspapier Strom 2030 des BMWi

Biomasse und Bioenergie unverzichtbar für nachhaltige Energieversorgung



biogasrat

(firmenpresse) - Berlin, 31.10.2016. „Die Klimaziele sind erreichbar, wenn wir alle uns zur Verfügung stehenden er-neuerbaren Energieformen technologieoffen nutzen. Eine ‚Verstromungsdiktatur` mit einseitiger Fokussierung auf fluktuierende Erneuerbare, wie sie im Impulspapier Strom 2030 für den Strom-, Wärme-, und Mobilitätssektor angelegt ist, lehnen wir ausdrücklich ab“, so Janet Hochi, Geschäfts-führerin des Biogasrat+ e. V. „Wir brauchen auch in Zukunft die Diversifikation der Energiesysteme für eine sichere, qualitativ hochwertige und flexibel verfügbare Energieversorgung. Das ist ein zent-raler gesellschaftlicher Auftrag und Bioenergie ist dabei langfristig für eine nachhaltige, zuverlässige und erneuerbare Energieversorgung in allen Sektoren unverzichtbar.“ Mit dem Mitte September vorgelegten Impulspapier „Strom 2030" hat das Bundeswirtschaftsministerium den Diskussionspro-zess über die energiepolitische Entwicklung des Stromsektors eröffnet. Grundsätzlich begrüßt der Biogasrat+ e. V. die Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, gleichwohl sieht der Verband noch deutlichen Änderungs- und Ergänzungsbedarf.



„Biogas und Biomethan leisten bereits heute im Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor einen wich-tigen Beitrag zur Dekarbonisierung und haben das Potenzial, einen wesentlich größeren Beitrag – weit über 2030 hinaus – bei der Minderung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen zu erbrin-gen“, erklärt Hochi. Die Einspeisung von Biomethan in das vorhandene Erdgasnetz ermögliche die grüne, speicher- und regelbare, kosteneffiziente Energieversorgung zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort. Diese Vorteile seien im Impulspapier nicht ausreichend berücksichtigt, kritisiert der Verband.



„Erneuerbarer Strom kann im Vergleich zu heute einen stärkeren Beitrag in den einzelnen Sektoren leisten. Für eine souveräne und funktionierende Energieversorgung allerdings ist die Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Energiequellen und eine Ausweitung der Energietechnologien notwen-dig“, ist Hochi überzeugt. Nur so lasse sich eine ungesunde Abhängigkeit von einzelnen Energieträ-gern und -lieferanten verhindern. „Die Diskussion um die Ausgestaltung der Energiewende muss ergebnisoffen geführt werden und Bioenergie als einen wesentlichen Baustein für einen emissi-onsarmen, effizienten und flexiblen Strommarkt 2.0. berücksichtigen,“ fordert Hochi.





Pressekontakt:

Dr. Karin Retzlaff

karin.retzlaff(at)biogasrat.de

Tel.: +49 30 206 218 100





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.biogasrat.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kurzinformation Biogasrat+ e.V.

Der Biogasrat+ ist der Verband für dezentrale Energieversorgung und vertritt bundes- und europaweit die Inte-ressen der führenden Marktteilnehmer. Dabei steht die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Ener-gien entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas/Biomethan kann im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt wesentlich dazu beitragen, die ökologischen Zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne dabei unnötige Kosten für die Allgemeinheit zu verursachen. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stär-keren Einsatz von Biomethan in allen Nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert und dadurch eine nachhaltige Entwicklung des Marktes sichergestellt wird.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Biogasrat+ e. V.

PresseKontakt / Agentur:

Dr. Karin Retzlaff

karin.retzlaff(at)biogasrat.de

Tel.: +49 30 206 218 100

Datum: 31.10.2016 - 13:14

Sprache: Deutsch

News-ID 1418746

Anzahl Zeichen: 2580

Kontakt-Informationen:

Firma: Biogasrat+ e. V.

Ansprechpartner: Dr. Karin Retzlaff

Stadt: Berlin

Telefon: +49 30 206 218 100



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung