Live-Übertragung von "Don Giovanni" aus der Metropolitan Opera, New York, erzielt mit 35.000 Besuchern in 204 Kinos erneut über 1 Mio. Euro Box Office

(ots) - Mit der 100. Live-Übertragung aus der New Yorker

Metropolitan Opera, Mozarts DON GIOVANNI, konnte erneut ein Rekord an

den Kinokassen erzielt werden. Nach den Erfolgen von IL TROVATORE,

MADAMA BUTTERFLY und TURANDOT in der vergangenen Saison, wurde

bereits zum vierten Mal mit einer einzigen Übertragung die Marke von

1 Mio. Euro Box Office überschritten.



Knapp 35.000 Opern-Fans in Deutschland und Österreich ließen sich

von Mozarts Meisterwerk über Mord, Liebe, Verrat und Eifersucht und

von Simon Keenlysides Interpretation des skrupellosen Verführers in

den Bann ziehen. Mit Adam Plachetka, Paul Appleby, Malin Byström,

Hibla Gerzmava und Serena Malfi stand ihm unter der Leitung von Fabio

Luisi ein Ensemble von herausragenden Mozart Sängern und Sängerinnen

zur Seite.



Am 10. Dezember 2016 folgt mit L'AMOUR DE LOIN der finnischen

Komponistin Kaija Saariaho eine der erfolgreichsten zeitgenössischen

Opern. Saariahos mittelalterliche Liebesgeschichte, die 2000 bei den

Salzburger Festspielen Premiere feierte, ist nun in der Inszenierung

von Robert Lepage auch an der Met zu erleben. Eric Owens gibt den

Troubadour Jaufré Rudel, der sich vor Sehnsucht nach Clémence

(Susanna Phillips), seiner "Liebe in der Ferne", verzehrt.



Clasart Classic bringt die MET LIVE IM KINO bereits in der elften

Spielzeit in die deutschen und österreichischen Lichtspielhäuser.



Alle Opern sind in HD-Qualität und mit 5.1 Dolby Surround Sound zu

sehen und zu hören sowie mit deutschen Untertiteln versehen. Die

Liste der teilnehmenden Kinos und weiterführende Information finden

sich unter www.metimkino.de.







