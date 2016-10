TV-Hinweis: "Curvy Supermodel": Vom Märchenprinzessinenshooting ins große Finale

- Finale des TV-Modelwettbewerbs für kurvige Frauen- Renommierte Jury: Harald Glööckler, MotsiMabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow- Episode 5; Ausstrahlung am Mittwoch, 2. November 2016, um 20:15 Uhr bei RTL II

Harald Glööckler International GmbH

(firmenpresse) - In der fünften Episode von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." stellt sich im großen Finale heraus, welche der Finalistinnen sich über den Titel "Curvy Supermodel" freuen kann.

Die verbliebenen Kandidatinnen haben es fast geschafft, der Titel "Curvy Supermodel" ist für sie zum Greifen nah - doch wer aus den Top 5 zieht tatsächlich ins Finale ein? Aurelie, Celine, Fabienne, Michaela und Polina haben noch die Chance, sich einen der drei Plätze im Finale zu sichern.

Auf die drei Finalistinnen wartet dann ein großes Abenteuer: Sie fliegen gemeinsam in die Modehauptstadt Paris, um hier echte Pariser Modelagenturluft zu schnuppern! Am Ende der Reise geht für die drei verbliebenen Kandidatinnen noch ein Mädchenwunsch in Erfüllung - für das finale Shooting werden sie im Disneyland Paris zu echten Märchenprinzessinnen.

Die drei Finalistinnen erhalten ein letztes Mal die Chance, zu zeigen, was sie gelernt haben. Auf die Juroren Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch und Ted Linow wartet eine schwierige Entscheidung: Welche Kandidatin wird das "CurvySupermodel" und kann sich über einen Modelvertrag und eine Kampagne für ein erfolgreiches Modelabel freuen?

+++ Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." +++

Neue Kurven braucht das Land: In "CurvySupermodel - Echt. Schön. Kurvig." suchen Modezar Harald Glööckler, Multitalent MotsiMabuse, Curvy Model Angelina Kirsch und Modelagent Ted Linow bei RTL II nach dem Kampagnengesicht von morgen. Der erste TV-Wettbewerb für Models mit gesunden Rundungen erweitert das gängige Schönheitsideal und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Das prominente und fachkundige Jury-Quartett coacht und begleitet die Kandidatinnen, die ihr Können unter anderem bei Fotoshootings, in realen Casting-Situationen sowie auf dem Laufsteg beweisen möchten. Die Gewinnerin startet ihre Karriere mit einem Vertrag bei der renommierten Agentur Mega Model Agency sowie einer Kampagne für ein erfolgreiches Modelabel.





Über HARALD GLÖÖCKLER und die Harald Glööckler International GmbH



Der in Baden-Württemberg aufgewachsene Designer ist ein Phänomen. So kreierte er bereits im Alter von sieben Jahren sein erstes Kleidungsstück. Mit diesem in die Wiege gelegtem Talent und einer großen Portion Mut, Fleiß und Ehrgeiz, erarbeitete sich Glööckler seinen heutigen Ruhm. Was 1987 mit einem Modegeschäft in Stuttgart angefangen hat, erweiterte sich im Laufe seiner Karriere ungemein. Heute umfasst das Repertoire neben Haute Couture- und Pret-à-Porter-Mode auch Schmuck, Wäsche, Homewear, Schuhe und Düfte. Doch sein Weg geht wesentlich weiter: Neben zahlreichen TV-Auftritten findet er sogar noch Zeit für Charity, Modenschauen, Malerei und Buchveröffentlichungen.



Die Harald Glööckler International GmbH ist ein weltweit operierendes Unternehmen zur Vermarktung der Person HARALD GLÖÖCKLER und besitzt darüber hinaus die ausschließlichen Vermarktungsrechte an einem großen Portfolio der von HARALD GLÖÖCKLER entwickelten Marken. Das Unternehmen vergibt insbesondere Lizenzen und Verwertungsrechte und ist in den folgenden Bereichen tätig:



- Fashion

- Uhren und Schmuck

- Interior Design und Häuser

- Heimtextilen

- Parfüm und Kosmetik

- Lederwaren und Taschen

- Reitsportkollektion

- Tierbedarf

- Tapeten

- Pralinen

- TV-Realities und Show

- Musik- und Tonträgerproduktion

- Accessoires für mobile Endgeräte

- Bücher & Kataloge

- Online Business

- Teleshopping

- Porzellan

- Sonnenbrillen

- Teppiche

- Tischdekoration

- Dekopapier

- Spielwaren

- Print- und Onlinepublikationen



HARALD GLÖÖCKLER wird international als außergewöhnliche, schillernde und exzentrische Persönlichkeit wahrgenommen. Die Harald Glööckler International GmbH nutzt dies mit einer genialen Vermarktungsstrategie im Lizenzgeschäft. Ob New York, London oder Tokyo, die Partner stehen Schlange. Das Unternehmen verbucht seit seiner Gründung eine sehr starke Wachstumsdynamik mit steigender Tendenz. Produkte von HARALD GLÖÖCKLER sind in über 80 Ländern erhältlich.



Kommentare zur Pressemitteilung