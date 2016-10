Die Meradog Tierheim-Spenden-Aktion ist entschieden und die Gewinner-Tierheime haben eine zusätzliche Futterration für Tiere in Not.

Meradog Spendenaktion mit zusätzlichem Hundefutter und Katzenfutter für Tierheime

(firmenpresse) - Kevelaer, Oktober 2016

Bei der diesjährigen großen Meradog Tierheim-Spenden-Aktion, konnten alle Tierliebhaber über eine eigens geschaltete Webseite die Tierheime nominieren, die, diesen Herbst, dringend Hilfe in Form von Hundefutter und Katzenfutter benötigen.

Das Engagement auf Facebook und der Webseite war überwältigend! Aus den sehr zahlreich eingegangenen Nennungen von Tierheimen und Anlaufstellen für Tiere in Not hat dann die Glücksfee die Gewinner-Tierheime ermittelt. Auf der Webseite, www.meradog.com/tierheim-spendenaktion-2016.html sind die Gewinner gelistet, die vor wenigen Tagen die Hundefutter- und Katzenfutter-Spende erhalten haben. Diese Tierheime konnten sich über eine kostenlose Lieferung von Meradog Hundefutter und Wahre Liebe Katzenfutter freuen - im Gesamtwert von rund 7.000 Euro.

Aufgrund des immensen Engagements auf Facebook und der Meradog Webseite, haben sich erfreulicher Weise noch weitere Spender der Aktion angeschlossen und zusätzliche Spenden geleistet. Auch die engagierten Tierfreunde konnten wieder gewinnen: Alle Unterstützer, die aktiv mitgemacht und ein Tierheim auf der Meradog Webseite nominiert hatten, nahmen automatisch an einer weiteren Futterverlosung teil. Die Gewinner sind benachrichtigt und haben jetzt die Wahl, das Futter zu behalten oder weiter zu verschenken.

Mera sagt Danke für die rege Teilnahme, die alle Erwartungen übertroffen hat. Auf jeden Fall sind alle Hunde und Katzen in den ausgewählten Tierheimen die Haupt-Gewinner der Aktion. Aber auch die vielen Tierfreunde, die mit Engagement und Freude die diesjährige Meradog Tierheim-Spendenaktion mit gemacht haben, haben jetzt das gute Gefühl - aktiv Tieren in Not geholfen zu haben.

MERA - Tiernahrung GmbH - Fünf Sterne für vier Pfoten

Heimtiere richtig gut ernähren - 100 % made in Germany - für die MERA Tiernahrung GmbH aus Kevelaer am Niederrhein ist dies Ziel und Verpflichtung. Das deutsche Familienunternehmen besitzt inzwischen seit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Heimtiernahrung. Das Unternehmen verfügt über hochmoderne Fertigungsanlagen und gehört zu den führenden Herstellern von Premium Hundefutter und Katzenfutter.



Die Produktion erfolgt nach Lebensmittelstandard

Hierzu erfüllt der gesamte Produktionsprozess die Anforderungen der strengsten internationalen Qualitätsnormen und wird regelmäßig von unabhängigen Instituten geprüft und zertifiziert. Die hochwertigen Rohwaren unterliegen bereits bei der Anlieferung umfassenden Qualitätskontrollen und darüber hinaus besteht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit vom Fertigprodukt bis zum Rohstofflieferanten. Das garantiert Sicherheit für Mensch und Tier. Meradog versorgt Ihren Hund in allen Lebensphasen mit ausgesuchter MERA Qualität. Das Unternehmen setzt nur Rohwaren von gesunden Tieren ein, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist - überwacht und bestätigt von amtlichen Veterinären und nach Lebensmittelstandards IFS Food und BRC zertifiziert.

