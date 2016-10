newgen medicals Funk-Kinnbügel-Kopfhörer mit Bluetooth

Wieder 1A Musik hören mit TV und Smartphone

newgen medicals Funk-Kinnbügel-Kopfhörer mit Bluetooth 4.0, digitalem Eingang, 123 dB, www.pearl.de

(firmenpresse) - Ab jetzt kein Wort mehr verpassen und Filme, Musik & Co. wieder laut und deutlich genießen! Und

auch per Bluetooth mit dem Mobilgerät telefonieren! Ideal für Senioren und Hörgeschädigte:

Beispielsweise hört man den Fernseher perfekt, ohne den Ton bis zum Anschlag aufzudrehen.

Kabellos - auch für Smartphone und Tablet-PC: Kopfhörer und Basis-Station des Kinnbügel-

Kopfhörers von newgen medicals lassen sich bequem per Bluetooth verbinden. So kann man sich

frei ohne störende Kabel bewegen! Sogar beim Telefonieren mit dem Mobilgerät.

Der unverzichtbarer Helfer bei Gesprächen und Telefonaten: Sowohl das interne als auch externe

Mikrofon verstärken die Stimme des Gegenübers. Jedes Wort ist laut und klar verständlich.

Individuelle Lautstärke für jedes Ohr: Die Hörleistung lässt sich für jede Hörer-Seite einzeln

einstellen und damit ganz einfach eine unterschiedlich ausgeprägte Hörschwäche ausgleichen.

Kompatibel zu fast jeder Soundquelle: Dank Audio-Eingang und optischem TOSLINK-Anschluss

verbindet sich die Funk- und Ladestation mit zahlreichen Geräten.

- Premium-Hörsystem für Senioren und Hörgeschädigte: TV, Radio, Musik u.v.m. in

angenehmer Laustärke genießen

- Bluetooth 4.0 für kabellose Verbindung zu Smartphone & Co., bis zu 10 m Reichweite

- Lautstärke für jede Hörer-Seite separat einstellbar

- Internes und externes Mikrofon: Hörverstärker für Telefonate, persönliche Gespräche

u.v.m., auf Knopfdruck zwischen Mikrofon und Funkverbindung wechseln

- Lautstärke: bis zu 123 dB SPL

- Funk-Frequenz: 2,4 GHz

- Status-LEDs an Kopfhörer und Funkstation

- Anschlüsse für nahezu jede Soundquelle: Audio-Eingang und Mikrofon (je 3,5-mm-Klinke,

an Funkstation und Kopfhörer), TOSLINK (optisch, an Funkstation)

- Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku (3,7 V, 350 mAh), bis zu 10 Stunden

Laufzeit, ladbar in der Funkstation

- Material: ABS

- Farbe: weiß und schwarz

- Maße Kopfhörer: 130 x 200 x 10 mm, Funkstation: 120 x 26 x 100 mm

- Gewicht Kopfhörer: 57 g, Funkstation: 73 g

- Kopfhörer inklusive Funk- und Ladestation, Li-Ion-Akku, 4 Audiokabel (Klinke auf Klinke, 2x

Klinke auf Cinch, optisches Kabel), externes Mikrofon, USB-Netzteil mit Ladekabel, Mini-

Schraubendreher, 2 Paar Ohrstöpsel-Polster, 2 Ohrbügel und deutscher Anleitung

Preis: 129,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 199,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4264 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4264-5250.shtml





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL.GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



Datum: 31.10.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1418781

Anzahl Zeichen: 3148

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL.GmbH

Ansprechpartner: Heiko Loy

Stadt: Buggingen

Telefon: 07631-360-417





Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung