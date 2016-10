The Pepper Hill: Kampot-Pfeffer erlebt seine Renaissance

(firmenpresse) - Salz, Essig und Öl haben es längst in die Riege der Luxusgüter geschafft. Genießer scheuen bisweilen keine Investition, um für ihre Gäste etwas ganz Besonderes auf den Tisch zu bringen - Meersalz aus Hawaii darf dann auch schon einmal 30 Euro für 340 Gramm kosten.

Der Pfeffer indes ist bei den Gourmets bisher nicht in der Liga der Premiumzutaten angekommen. Das will der Hamburger Kaufmann Martin Burhenne mit Kampot-Pfeffer aus eigenem Anbau ändern, sodass Pfeffer schon bald in einem Atemzug mit Edelsalzen und -ölen genannt wird.

Beste Qualität durch Handarbeit

Martin Burhenne baut seinen Kampot-Pfeffer auf der eigenen Farm The Pepper Hill an. Dort wird das Gewürz nachhaltig und umweltgerecht in traditioneller Weise angebaut. "Traditionell heißt, dass im gesamten Prozess komplett auf chemische Hilfsmittel verzichtet wird. Das gilt für die Pflanzenpflege, den Reifungsprozess, die Ernte bis hin zur Trocknung genauso wie für die Bodenpflege und Düngung. Auch die Qualität der Körner kann sich sehen lassen: In Handarbeit wir der Pfeffer geerntet und Verlesen, dabei geht jedes Korn viermal durch die Hände der Bauern und verantwortlichen. Entsprechen sie allen Anforderungen, so werden sie anschließend völlig natürlich in der kambodschanischen Sonne getrocknet.

Pfeffermühlen in edlem Design runden das Angebot ab

The Pepper Hill bietet schwarzen, roten und weißen Pfeffer aus Kampot an. Die fruchtige Schärfe und ein intensives, sanft-pfeffriges Aroma sind charakteristisch für den Kampot-Pfeffer. Damit passt das Gewürz zu allen Speisen: Der Vorspeise verleiht er eine besondere Note, dem Hauptgang aromatische Tiefe und dem Dessert einen kulinarischen Kick.

Nicht nur der Geschmack des Kampot-Pfeffers überzeugt. Auch seine elegante Verpackung ist ein Hingucker für jedes Gewürzregal. Besonderen Komfort bieten die Edelstahl-Designmühlen, die The Pepper Hill passend zum Pfeffer mit drei verschiedenen Holzköpfen anbietet. Damit verleihen Gourmets jedem Essen im Handumdrehen eine besondere Note.

Über The Pepper Hill

Auf der Farm The Pepper Hill in Kambodscha baut der Hamburger Kaufmann Martin Burhenne seit 2013 auf traditionelle Weise Kampot Pfeffer an. Dabei setzt er auf nachhaltige und umweltgerechte Verfahren. Die besondere Hingabe, das subtropische Klima und der mineralhaltige Boden verleihen dem geschützten Kampot Pfeffer sein einzigartiges Aroma sowie den fruchtigen, würzigen Pfeffer-Geschmack. Noch im diesem Jahr soll der Pfeffer von The Pepper Hill auch seine Biozertifizierung erhalten.

The Pepper Hill

High Food Public Relations

Carina Jürgens

Eiffestraße 464

20537 Hamburg

agentur(at)highfood.de

040/3037399-0

www.highfood.de



The Pepper Hill

Martin Burhenne

Hamburg

