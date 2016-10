Lesende Kinder werden denkende Erwachsene

Gute Kinder- & Jugendbücher basierend auf der BMBF-Expertise zur Lesekompetenz-Förderung.

Martin Selle, Schriftsteller

(firmenpresse) - Viele Expertisen kommen zu dem Ergebnis, lesende Kinder



- erwerben geistige Eigenständigkeit

- erschließen sich Bildungskreise

- haben höhere Berufschancen

- bringen bessere Schulleistungen

- erwerben soziale Kompetenz ...



Basierend auf derartigen Forschungsergebnissen zur Förderung der Lesekompetenz unserer Kinder entwickeln wir seit Jahren Bücher für junge Leser von 6 bis 16 Jahren, die diese Erkenntnisse umsetzen.



Die interaktive Kombination von spannenden oder witzigen Geschichten mit Forscher-Quiz, Wissens-Rätseln, Bilderwörterbuch Englisch, Sprach-Rätseln und ähnlichen Herausforderungen fördern das aufmerksame, sinnerfassende Lesen.



Textverständniskontrolle erfährt der Leser ebenfalls interaktiv, indem er angehalten ist, Punkte zu sammeln. Ein Krimi-Barometer liefert eine erste Standortbestimmung bezüglich Lesestandards.



Sachbuchteile ergänzen und vertiefen das Leseerlebnis zusätzlich ebenso wie Downloadmaterial für Lehrkräfte, um die Bücher in den Unterricht einbauen zu können.



Zudem berücksichtigen die Bücher auch die Erkenntnisse zur unmittelbaren Lesemotivation zuhause. 7 Erfolgs-Wege stellen sich folglich als hilfreich heraus, um Kinder zu nachhaltigen, selbstmotivierten Lesern zu machen:



1. BUCH-AUSWAHL:

Lassen Sie Kinder IHRE Bücher selbst aussuchen. Kindern Bücher vorzusetzen, die wir durch unsere eigenen Erwachsenenaugen bewerten, für unseren eigenen Geschmack als "gut" finden, funktioniert nicht. Viele Eltern und Großeltern tappen in die Falle, Bücher für Kinder von heute mit den eigenen Erwachsenenaugen von gestern zu sehen und auszusuchen. Scheitern ist vorprogrammiert. Die heutige Zeit „tickt“ anders als das Gestern – ob wir das wahr haben wollen oder nicht.



2. VON BEGINN AN:

Fangen Sie mit dem Vorlesen ehestmöglich an. Schon Kleinkinder nehmen Worte und Satzmelodien (Sprache) unterbewusst auf und registrieren diese – nicht anders als bei Musik.





3. DER MANN:

Vorlesen ist nicht nur Mama- oder Oma-Sache. Kinder hören auch Väter und Großväter aufmerksam zu. Vor allem für Buben ist die Mannfigur wichtig.



4. LEBENDIGKEIT:

Imitieren Sie Tierstimmen, Geräusche ... Das macht die Geschichte lebendig. Auf diese Weise sprechen Sie mehrere Sinne gleichzeitig an. Ein wichtiger erster Schritt zum sinnerfassenden, ganzheitlichen Lesen.



5. TÄGLICH:

Planen Sie täglich Lesezeit ein, dann wird Lesen schnell zum fixen Tagesbestandteil. 10 Minuten reichen.



6. GEMÜTLICH:

Richten Sie zuhause einen heimeligen Leseplatz ein. So genießen Kinder Lesen besonders.



7. MOTIVATION:

Ermuntern Sie Ihre Kinder zum Selberlesen. Am besten gelingt Ihnen das mit MODERNEN Büchern für junge Leser von heute.



Kinder für das Lesen zu begeistern, nachhaltig, ist unsere Leidenschaft, neueste Forschungsergebnisse in unsere Bücher einfließen zu lassen, unsere Motivation.















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gutejugendbücher.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Martin Selle, Susanne Knauss

Schriftsteller mit Schwerpunkt moderne Kinder- & Jugendliteratur

Dies ist eine Pressemitteilung von

Martin Selle

Leseranfragen:

Martin Selle

4085 Wesenufer 105

info(at)gutejugendbücher.de

PresseKontakt / Agentur:

Martin Selle

4085 Wesenufer 105

info(at)gutejugendbücher.de

Datum: 31.10.2016 - 14:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1418788

Anzahl Zeichen: 3220

Kontakt-Informationen:

Firma: Martin Selle

Ansprechpartner: Martin Selle

Stadt: Wesenufer/Donau

Telefon: 07718 7205



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung