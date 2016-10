OPC 95 120 Kapseln. Enthält eine hoch wirksame Mischung von Antioxidanten aus natürlichen Quellen, die Ihren Körpers vor den schädlichen Auswirkungen

Enthält eine hoch wirksame Mischung von Antioxidanten aus natürlichen Quellen, die Ihren Körpers vor den schädlichen Auswirkungen freier Radikale schützt und deren antioxidative Wirkungen um den Faktor 20 bis 50 höher als bei Vitamin C und Vitamin E ausfallen.

(firmenpresse) - Enthält eine hoch wirksame Mischung von Antioxidanten aus natürlichen Quellen, die Ihren Körpers vor den schädlichen Auswirkungen freier Radikale schützt und deren antioxidative Wirkungen um den Faktor 20 bis 50 höher als bei Vitamin C und Vitamin E ausfallen!



Produkt Highlights:



• Hoch wirksame Mischung natürlicher Antioxidantien

• Enthält 310mg OPC, dessen antioxidative Wirkung um den Faktor 20 stärker als bei Vitamin E und um den Faktor 50 stärker als bei Vitamin C ausfällt

• Enthält Citrus Flavonoide mit ausgeprägter antioxidativer Wirkung

• Schützt Vitamin C vor einer Oxidation

• Neutralisiert gesundheitsschädliche freie Radikale

• Schützt Körperzellen und DNA vor einer Schädigung und Zerstörung durch freie Radikale

• Unterstützt die Funktion des Immunsystems

• Kann das Wachstum von Viren, Bakterien und Pilzen hemmen

• Kann Blutdruck und Cholesterinspiegel senken

• Verlangsamt die Hautalterung Schädliche freie Radikale sind aufgrund von Umweltverschmutzung, ungesunder Ernährung, die reich an Fast Food ist und Stress allgegenwärtig.



Zusätzlich hierzu entstehen freie Radikale auch bei vielen natürlichen Stoffwechselprozessen des Körpers und ein intensives Training kann die Entstehung freier Radikale weiter steigern.



Freie Radikale werden mit dem Alterungsprozess und der Entstehung einer Vielzahl von Krankheiten wie Krebs, Herzkrankheiten, Alzheimer und vielen weiteren in Verbindung gebracht, da sie die Zellen des Körpers und die DNA der Zellen schädigen oder sogar zerstören können.



Während die Belastungen durch freie Radikale in unserer modernen Welt immer weiter zunehmen, enthält die moderne Ernährung, die primär aus stark verarbeiteten Lebensmitten besteht, immer weniger Antioxidantien, die Ihren Körper vor den schädlichen Auswirkungen freier Radikale schützen könnten.



All dies hat zur Folge, dass Ihr Körper immer stärker von freien Radikalen und den mit ihnen in Verbindung stehenden Gesundheitsproblemen und Krankheiten bedroht wird.





Doch verfallen Sie nicht in Panik, es gibt eine effektive Lösung für dieses Problem die den Namen OPC Anti-OX trägt. OPC Anti-OX enthält eine hochwirksame Mischung natürlicher Pflanzenextrakte, die sehr reich an hochwirksamen, natürlich vorkommenden Antioxidantien sind, die Ihren Körper vor den schädlichen Einflüssen freier Radikale schützen können. Diese Antioxidantien sind um ein vielfaches wirkungsvoller als Vitamin C und Vitamin E.



Doch die Inhaltsstoffe von OPC Anti-OX können weitaus mehr, als nur freie Radikale bekämpfen. Wissenschaftliche Untersuchungen konnten zeigen, dass sie zusätzlich das Immunsystem stärken, das Wachstum von Bakterien, Viren und Pilzen hemmen, Blutdruck und Cholesterinspiegel senken und die Gesundheit des Herz-Kreislauf Systems schützen können.



OPC Anti-OX liefert Ihnen also einen umfassenden Schutz für Ihre Gesundheit, die durch viele Faktoren unserer modernen Welt bedroht wird. Was sind Antioxidantien und wie können diese Ihre Gesundheit fördern?



Um besser verstehen zu können, wie wichtig Antioxidantien sind, ist es zunächst notwendig zu wissen, was freie Radikale sind und wie diese Ihren Körper und Ihre Gesundheit schädigen können.



Bei freien Radikalen handelt es sich um hochreaktive Verbindungen – genauer gesagt hochreaktive Sauerstoffspezies -, die im Körper im Rahmen normaler Stoffwechselprozesse entstehen, aber auch in der Umwelt in verstärktem Umfang vorkommen.



Bestimmte Faktoren wie eine UV Bestrahlung der Haut, Stress, Alkohol oder das Rauchen von Zigaretten können zu einer starken Zunahme an freien Radikalen im Körper führen. Auch während harter körperlicher Anstrengungen, wie diese z.B. bei einem intensiven Training zustande kommen, werden vermehrt freie Radikale als Nebenprodukt der Stoffwechselprozesse des Energiestoffwechsels produziert.



Salopp gesagt gehen freie Radikale aufgrund ihrer hochreaktiven Natur mit allen Stoffen, die ihnen über den Weg laufen, chemische Reaktionen ein, wodurch es zu Schädigungen der Zellen des Körpers und Beschädigungen der DNA der Zellen kommen kann.



Freie Radikale machen auch vor Kollagen und Elastin nicht halt, welche wichtige Bestandteile der Haut, des Bindegewebes, des Gelenkknorpels und der Kapillaren sind. Hierdurch fördern freie Radikale die Alterung der Haut, Gelenkbeschwerden und eine Verschlechterung der Durchblutung unterschiedlicher Körpergewebe. Freie Radikale werden direkt mit dem Alterungsprozess des Körpers in Verbindung gebracht und fördern eine Vielzahl von Erkrankungen, zu denen unter anderem Herzkrankheiten, Alzheimer und viele weitere gehören.



Besonders kritisch für Sportler und Bodybuilder ist die Tatsache, dass freie Radikale die Muskelzellen beschädigen und die Muskelregeneration beeinträchtigen können, was in einer geringeren Leistungsfähigkeit und einer Beeinträchtigung des Muskelaufbaus resultiert.



Einige Wissenschaftler gehen sogar so weit zu sagen, dass die Menge an freien Radikalen im Körper direkt umgekehrt proportional zur Lebenserwartung ist, was bedeuten würde, dass die Lebenserwartung steigen würde, wenn die Menge an freien Radikalen im Körper reduziert würde.



Hier kommen Antioxidantien ins Spiel. Antioxidantien sind Verbindungen, die freie Radikale neutralisieren und die beschriebenen gefährlichen Kettenreaktionen unterbrechen können, wodurch sie Ihren Körper vor den oben beschriebenen Schädigungen durch freie Radikale schützen und negative Auswirkungen von freien Radikalen auf Ihre Gesundheit reduzieren können.



Hierdurch können Antioxidantien das Risiko für die Entstehung einer Vielzahl von gefährlichen Krankheiten reduzieren, Ihre Leistungsfähigkeit steigern und wahrscheinlich sogar den Alterungsprozess verlangsamen.



Worauf beruht die starke antioxidative Wirkung von OPC Anti-OX OPC Anti-OX enthält eine Mischung von hochwirksamen, natürlichen Pflanzenextrakten, die reich an Antioxidantien sind: Traubenkernextrakt Traubenkernextrakt enthält neben anderen die Gesundheit fördernden Inhaltsstoffen das Polyphenol OPC, das eine sehr starke antioxidative Wirkung besitzt.



OPC gilt als eines der stärksten verfügbaren Antioxidantien und seine antioxidative Wirkung ist 20 mal stärker als die von Vitamin E und 50 mal stärker als die von Vitamin C.



OPC wirkt außerdem synergistisch mit unterschiedlichen Vitaminen zusammen und verstärkt die Wirkungen von Vitamin A, C und E.



Zusätzlich zu seinen ausgeprägten antioxidativen Wirkungen besitzt OPC eine ganze Reihe weiterer Gesundheitsvorzüge, zu denen unter anderem ein Schutz des Herz-Kreislauf Systems, eine Senkung des Blutdrucks, eine Verbesserung der Durchblutung durch eine Weitung der Blutgefäße und eine Senkung der Cholesterinspiegel gehören.



Es kann außerdem als natürliches Antihistamin gegen Allergien helfen und besitzt eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung.



Pomeranzenfruchtextrakt Bei der Pomeranze handelt es sich um eine Zitruspflanze, die auch unter der Bezeichnung Bitterorange bekannt ist. Die Frucht der Pomeranze ist reich an gesunden Bioflavonoiden wie Hesperidin und Naringin, welche eine ausgeprägte antioxidative Wirkung besitzen.



Darüber hinaus wirken Citrus-Bioflavonoide synergistisch mit Vitamin C zusammen und können dieses vor einer Oxidation schützen. Neben ihren antioxidativen Wirkungen können die in Pomeranzenfruchtextrakt enthaltenen Citrus-Bioflavonoide die Funktion des Immunsystems fördern und das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien, Viren und Pilzen hemmen.



Zusätzlich hierzu besitzen sie positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf System, da sie zu einer Senkung eines überhöhten Blutdrucks beitragen können und Funktion und Integrität der Kapillaren verbessern.



Des Weiteren besitzen Citrus-Bioflavonoide eine cholesterinsenkende Wirkung, wobei die Spiegel des „schlechten“ LDL Cholesterins reduziert und die Spiegel des „guten“ HDL Cholesterins erhöht werden.



Schützen Sie Ihre Gesundheit durch die Verwendung von OPC Anti-OX – Ihr Körper wird es Ihnen danken! Die GN Laboratories Qualitätsgarantie Wir verwenden nur die reinsten und hochwertigsten Inhaltsstoffe, die der Markt zu bieten hat.



Unsere Produkte werden unter strengsten pharmazeutischen Bedingungen in einer GMP zertifizierten Einrichtung hergestellt. Um Ihnen eine gleichbleibende und höchstmögliche Qualität all unserer Produkte garantieren zu können, werden alle GN Laboratories Produkte regelmäßig im Labor auf Reinheit und Qualität all ihrer Inhaltsstoffe untersucht.





120 Capsules

Serving Size2x2Capsules()

Servings Per Container30

Amount Per Serving

Calories1kcal/1kJ

Calories From Fat10

% Daily Value*

Protein





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/de/antioxidantien/3815-opc-95-120-kapseln.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 31.10.2016 - 14:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1418795

Anzahl Zeichen: 9375

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: Erfolgsprojekt

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 31.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung