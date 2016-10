Dynatrace bietet Unternehmen Performance Monitoring für OpenStack

Erste umfassende Digital Performance Platform für OpenStack unterstützt Cloud-Migration

(firmenpresse) - München, Oktober 2016 – Das Digital Performance Management Software-Unternehmen Dynatrace stellt ab sofort die erste Monitoring-Lösung für OpenStack bereit, die für Unternehmen geeignet ist. Dynatrace bietet OpenStack-Anwendern damit die Möglichkeit, die Performance von Anwendungen, die in OpenStack-Umgebungen laufen, mit der branchenweit führenden Digital Performance Platform zuverlässig zu verwalten und zu steuern. Sie wird bereits von mehr als 8.000 Kunden weltweit eingesetzt.



„Die Flexibilität und Kosteneffizienz durch OpenStack ist für Unternehmen aller Formen und Größen ein wichtiger Faktor“, sagt Alois Reitbauer, Chief Technical Strategist und Head of Innovation Lab bei Dynatrace. „Jedoch gab es bislang keine unternehmensfähige Monitoring-Lösung. So konnten Unternehmen nicht nachvollziehen, wie sich die OpenStack-Infrastruktur auf die Performance digitaler Dienste auswirkt. Dynatrace löst dieses Problem durch die Bereitstellung einer durchgängigen Transparenz für die Service-Lieferkette – vom Endgerät über die Anwendung bis zur darunterliegenden Cloud-Infrastruktur. Dadurch können IT-Teams Probleme identifizieren und proaktiv beheben, bevor Anwender diese bemerken. Darüber hinaus wird eine Transparenz über die gesamte Customer Journey ermöglicht, um den Einfluss der Performance in OpenStack-Umgebungen auf die Geschäftstätigkeiten darzustellen.“



OpenStack entwickelt sich immer mehr zu einer integralen Grundlage der IT-Infrastruktur, da die Unternehmen weiterhin erhebliche Investitionen in die Cloud tätigen. Die Branchenanalysten der 451 Group sagen voraus, dass der OpenStack-Markt von 1,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 auf mehr als 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 wachsen wird. Dynatrace unterstützt dieses Wachstum, indem die Migration zu OpenStack nicht nur reibungsloser, schneller und transparenter, sondern auch erfolgreicher, schneller und günstiger wird. Anwender erhalten eine vollständige Transparenz, wie Cloud-Ressourcen genutzt werden, um sie für maximale Kosteneffizienz und Performance zu optimieren.





„Die heutigen digitalen Unternehmen stehen unter ständigem Druck, eine kontinuierliche Qualität in die kontinuierliche Auslieferung zu bringen“, so Reitbauer weiter. „Das bedeutet, sie haben keine Zeit mehr für gegenseitige Schuldzuweisungen oder das Durchforsten von Performance Logs, wenn Probleme auftreten. Unternehmen müssen einfach nur die Ursache herausfinden und lösen – möglichst schnell. Daher benötigen sie eine Performance-Monitoring-Lösung, die Out-of-the-Box arbeitet und IT-Teams Antworten bietet, statt Fragen zu stellen. Dynatrace bietet die Unterstützung, die Organisationen benötigen, um eine DevOps-Kultur zu fördern, die diese Herausforderungen adressiert. Gleichzeitig gewährleistet das Unternehmen, dass die Einführung von OpenStack keine Überwachungslücken für die Performance erzeugt.“



Dynatrace bietet die erste unternehmensfähige Monitoring-Lösung für OpenStack-Umgebungen und unterstützt dabei verschiedene Distributionen, etwa von Mirantis und SUSE.



„Business- und IT-Anwender von Mirantis OpenStack-Clouds mit Dynatrace können nun in Echtzeit auf ausführbare Informationen zur digitalen Performance ihrer geschäftskritischen Cloud-Umgebungen zugreifen“, sagt Kamesh Pemmaraju, Vice President of Product Marketing bei Mirantis.



„SUSE freut sich über diese neue Funktionalität in der Dynatrace-Lösung, weil sie SUSE OpenStack Cloud-Kunden die Optimierung ihrer Cloud-Umgebung auf Basis von Echtzeit-Nutzungsdaten ermöglicht“, sagt Pete Chadwick, Director of Product Management for Cloud and Systems Management bei SUSE. „Da immer mehr Unternehmen OpenStack produktiv einsetzen, wird die Möglichkeit zur schnellen, präzisen Feststellung von Performance-Problemen unentbehrlich.“





Dynatrace

Dynatrace liefert die führende Digital Performance Plattform für Echtzeit-Informationen. Die Lösung macht für alle Verantwortlichen in Business und IT die Digitale Performance sicht- und nachvollziehbar. Wir unterstützen Kunden jeder Größe dabei, ihre Applikationen und digitalen Kanäle aus der Perspektive ihrer Nutzer zu betrachten. Über 8.000 Unternehmen nutzen diese Performance-Einblicke, um die Komplexität zu meistern, den agilen Betrieb zu gewährleisten und den Umsatz durch beste Kundenerfahrung zu steigern.



