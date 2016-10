Premium Homepage für Hotels zum monatlichen Economy Preis

MASCH Software Solutions bietet ab sofort seine Internetsoftware CM Studio .HOTEL inkl. Buchungsplattform zum fairen monatlichen Mietpreis.

CM Studio .HOTEL-CLOUD - Homepage mieten und nicht investieren

(firmenpresse) - Köln / St. Petersburg, der 31. Oktober 2016

MASCH Software Solutions bietet in Kooperation mit seinem Service Partner MSITEC ab sofort seine Internetsoftware CM Studio .HOTEL inkl. Buchungsplattform als Software-as-a-Service-Plattform zum fairen monatlichen Mietpreis.

Basierend auf dem Know-How aus mehr als 10 Jahren Software-Entwicklung und individueller Gestaltung von Internetauftritten für Hotels, Restaurants und Event-Gastronomie haben MASCH Software Solutions und MSITEC - die Online-Marketing Experten eine neue Initiativ-Kooperation vereinbart.

MASCH Software Solutions bietet gemeinsam ab sofort einen kompletten und individuell gestalteten Internetauftritt für jedes interessierte Hotel bzw. für Betreiber einer Ferienwohnungs-Homepage zum monatlichen Mietpreis ab 89,00 EUR netto an.

Das neue Software-as-a-Service Konzept heißt:CM Studio .HOTEL-CLOUD

CM Studio .HOTEL-CLOUD bietet neben individuellem und responsivem Web-Design, eine mediengerechte und professionelle Präsentation des Hotels sowohl auf Desktop- und Notebook PCs, wie auf Tablets und SmartPhones unter Apple iOS, Android oder Windows-Phone Betriebssystemen.

CM Studio .HOTEL-CLOUD basiert auf den erfolgreichen MASCH Produkten CM Studio .HOTEL und CM Studio .iBooking und wird in Kombination mit den bewährten Content-Services (Fotografie und Videoproduktion, HTML5-Contentprogrammierung, Webdesign und Suchmaschinen-Optimierung - SEO und SEM) von MSITEC in vier verschiedenen Editionen angeboten.

Interessierte Hotels erhalten eine komplette Website inklusive Buchungsplattform und SEO-Service für 0 (Null) Euro Investitionssumme. Lediglich eine monatliche Miete wird für die Software von MASCH und den Gestaltungsservice und Support von MSITEC berechnet. Die Vertragslaufzeit für die Cloud-Editionen liegt bei 12 Monaten und MASCH Software Solutions bietet dem Hotelier in den ersten 90 Tagen seiner Vertragslaufzeit eine kurzfristige Kündigungsoption.

"Wir sind von unserem Produkt und dem guten Service, den unser Partner MSITEC unseren Hotelkunden bietet, absolut überzeugt. Deswegen bieten wir jedem Hotelier innerhalb der ersten 90 Tage ein kurzfristiges Sonderkündigungsrecht bis zum jeweiligen Monatsende an, sollte er mit unserem Konzeptentwurf und dem damit verbundenen Homepagedesign für sein Hotel nicht zufrieden sein." erläutert Martin Schaarschmidt, verantwortlich für Marketing & Business Development bei MASCH Software Solutions die neue Software-as-a-Service Philosophie von MASCH.

Andrey Tkachev, Generaldirektor des St. Petersburger Softwareanbieters, ergänzt die Ausführungen mit dem Hinweis: "Wir legen sehr viel Wert darauf, dass unsere CM Studio .HOTEL-CLOUD nicht mit einem der vielen Abonnement-Angeboten verwechselt wird. Die Laufzeit von CM Studio .HOTEL-CLOUD ist immer auf 12 Monate ausgelegt und wird nur auf ausdrückliche Bestellung unserer Kunden wiederum verlängert. Automatische Vertragsverlängerungen aufgrund von langfristigen Kündigungsfristen gibt es bei MASCH nicht. Jeder Kunde wird cirka 45 Tage vor Ablauf der Softwarelizenz durch unseren Customer-Service benachrichtigt, so dass er immer eine angemessene Bedenkzeit für die Verlängerung oder Beendigung der Zusammenarbeit hat."

Weitere Informationen zu der neuen Software-as-a-Service Initiative von MASCH Software Solutions finden Sie unter: www.hotel-website.masch.com/de/

Unter dem Link: http://www.hotel-website.masch.com/de/home#prices finden interessierte Hoteliers die Software- und Servicefunktionalität sowie alle notwendigen Preisinformationen.





http://www.masch.com



Die MASCH Software Solutions GmbH zählt in St. Petersburg, dem Silicon Valley Europas, inzwischen zu den bereits arrivierten Softwareherstellern. Im Unterschied zu den meisten russischen Software-Entwicklern, basiert das Geschäftsmodell von MASCH Software Solutions nicht ausschließlich auf Software Offshore Entwicklung, sondern auf der Entwicklung und dem Vertrieb von Standard-Produkten, die aus erfolgreich durchgeführten Software-Entwicklungsprojekten entstanden sind. Somit ist jedes MASCH Produkt bereits praxiserprobt, bevor es in Deutschland und anderen europäischen Ländern auf den Markt kommt.



Das Unternehmen MASCH Software Solutions GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und umfasst ein Entwicklungsteam von erfahrenen Software-Ingenieuren, einem Customer Service Center für Europa, das in Köln angesiedelt ist, und weiteren Vertriebsberatern in der Region DACH. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung von Softwareanwendungen in den Bereichen Content Management Software, Web-CMS und Onlinebuchung für Hotellerie, Ferienwohnungen und Tourismus sowie Dokumenten-Management und ECM-Applikationen in der Cloud und im lokalen Netzwerk.

