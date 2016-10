Stille Tage und stilvolle Adventmärkte im Klösterreich - BILD

(ots) - Stilvolle Adventmärkte, stille

Wochenenden und Adventkonzerte im Klösterreich laden Gäste ein, die

Vorweihnachtszeit besinnlich und bewusst zu entdecken, einzutauchen

und zu erleben:



Ein beschaulicher Adventmarkt findet von 8.-11. November 2016 im

Stift Admont statt, der Geraser Advent ist am 3. Adventsonntag, dem

11. Dezember. "Adventlicher Zauber" ist am Göttweiger Berg von 26.

November bis 8. Dezember täglich zu erleben.



Beim Advent-Klostermarkt im Stift Heiligenkreuz am 10. Dezember

stellen 35 Klöster aus Österreich und Nachbarländern aus. Im Stift

Klosterneuburg findet am 26. und 27. November sowie am 3. und 4.

Dezember 2016 der Adventmarkt im Binderstadl statt.



Der Adventmarkt im Stift Kremsmünster von 2.-4. Dezember mit über

120 Ausstellern zählt zu den stimmungsvollsten vorweihnachtlichen

Märkten in Oberösterreich. Der Advent im Stift Lilienfeld findet von

25.-27. November 2016 statt.



Die Marienschwestern vom Karmel in Oberösterreich laden zu

"Exerzitientagen im Advent" von 4.-8. Dezember nach Bad Kreuzen und

am 17. Dezember herzlich in ihr Kurhaus in Bad Mühllacken zum

"Winterabend im Kräutergarten" ein. Im Stift Melk wird ein

"Internationales Adventsingen" am 26. November sowie am 4. und 18.

Dezember angeboten.



Zur Krippenausstellung lädt das Stift Rein von 19. November bis 1.

Jänner ein: "Gemma Kripperlschauen". Das Stift Schlägl mit seinem

Seminarzentrum lädt zu ruhigen "Adventtagen für Frauen und Männer"

von 5.-8. Dezember ein.



Das Acappella-Ensemble "zwei3wir" präsentiert am 4. Dezember im

Stift Seitenstetten ein Adventkonzert der Spitzenklasse. Von 16.-18.

Dezember 2016 können Gäste im Stift Seitenstetten eine besinnliche

Einstimmung auf das Weihnachtsfest mit einem Adventsingen und einem

Besuch der Schmiedeweihnacht in Ybbsitz erleben.



Im Kloster Wernberg der Missionsschwestern vom Kostbaren Blut wird



"Sanftes Suppenfasten" im Advent von 3.-9. Dezember angeboten. Von

25.-27. November wird in der "Schule des Daseins" im Stift St.

Lambrecht der Kurs "Achtsam ankommen im Advent" angeboten.



Der Advent im Stift Stams wird vom Freundeskreis des Stiftes jedes

Jahr mit einer feierlichen Adventsvesper begangen, die dieses Jahr am

9. Dezember als Choral Evensong vom Chor der Stiftsmusik Stams

gestaltet wird.



Oft sucht man für Weihnachten ein besonderes Geschenk: der

Klösterreich-Gutschein ist gut geeignet, jemandem eine besinnliche

und ruhige Zeit im Kloster zu schenken.



Weitere Informationen bei der Klösterreich-Geschäftsstelle unter

[www.kloesterreich.at] (http://www.kloesterreich.at)



