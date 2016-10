Hoverboards - Ein neuer Trend im Bereich Fortbewegung

(firmenpresse) - Derzeit "schwappt" wieder einmal ein neuer Trend aus den USA zu uns nach Europa über. Hier und da sieht man bereits Personen mit diesen neuartigen Forbewegungsmitteln über den Asphalt gleiten. Die Rede ist von "Hoverboards". Diese E-Boards oder auch Mini Segways bestehen aus zwei Plattformen, auf denen der Fahrer steht. Jede der Plattformen ist auf einem Rad gelagert und wird dadurch zum fahrbaren Untersatz. Die Plattformen sind durch eine Achse miteinander verbunden und können durch Gewichtsverlagerung des Fahrers unabhängig voneinander geneigt werden.

Die Neigung einer jeden Plattform bestimmt, wie stark der in jeder Plattform vorhandene Elektromotor das zugehörige Rad antreibt. Durch dieses Steuerungsprinzip werden sowohl Geradeausfahrten als auch Kurven möglich: Lehnt sich der Fahrer nach vorn, so werden beide Plattformen nach vorn geneigt und beide Räder beschleunigen gleichermaßen. Wird das rechte Bein mehr belastet als das Linke, so neigt sich die rechte Plattform mehr nach vorn, das rechte Rad dreht sich schneller und das Board fährt eine Linkskurve. Zusätzlich sind auch noch Rückwärtsfahrten durch ein Nach-hinten-Lehnen möglich.

Wer diesen Spaß einmal selbst ausprobieren und sich ein Hoverboard kaufen möchte, sollte sich zunächst in einem Hoverboard-Test informieren. Es gibt Modelle aus den USA und auch entsprechende Repliken aus China. Der Unterschied in Preis und Qualität ist nicht unerheblich. Auf Seiten wie planet-scooter.de kann man sich über die wichtigsten Details wie beispielsweise Höchstgescwindigkeit, zulässiges Gesamtgewicht, Ladezeit, Reichweite und andere wichtige Eigenschaften informieren.

Desweiteren sollte man sich gerade in Bezug auf die verbauten Akkus gut informieren. Es gab bereits Fälle, bei denen sich Boards mit minderqualitätive Akkus durch Überladung selbst entzündeten. Auch hinsichtlich der Akku-Problematik findet man auf planet-scooter.de ausführliche Informationen.





Planet Scooter stellt Hoverboards vor und vergleicht diese miteinander.

Planet Scooter

Planet Scooter

Julian Suck

Südwall 9

34497 Korbach

info(at)planet-scooter.de

017662855799

https://www.planet-scooter.de/



Firma: Planet Scooter

Ansprechpartner: Julian Suck

Stadt: Korbach

Telefon: 017662855799





