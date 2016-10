Weinmomente bei lieblings-weine.de

Die besten Gelegenheiten den passenden Wein zu trinken

(firmenpresse) - Balingen, 29.10.2016. Jetzt ein Glas Wein! Nur welcher? Kennt jeder. Kommt immer wieder vor. Situationen, in denen wir so richtig Lust auf ein Gläschen Wein haben, sei es in lustiger Runde mit guten Freunden, romantischer Zweisamkeit oder zu einem besonderen Anlass. Ein guter und passender Wein ist ein perfekter Stimmungsverstärker, vorausgesetzt, man wählt den Richtigen. Die spontane Grillrunde mit Freunden schreit nach unkomplizierten, süffigen und nicht zu schweren Weinen, ein Abend vom dem Kaminfeuer mag es gediegen und beeindruckend.

"Leider kommt es allzu oft vor, dass ein Wein nicht den Erwartungen entspricht, bzw. nicht zu der Situation passt, in der er genossen wird." Die Inhaber des Onlineshops lieblings-weine.de berichten von vielen Kundenanfragen, bei denen es um dieses Thema geht: "Wir haben Anrufe und Emails von unseren Kunden, in denen Sie fragen, welchen Wein sie zu bestimmten Anlässen trinken können. Hier sind wir als Weinhändler gefordert und gefragt. Auch Online. Unser Weinwissen und die langjährige Erfahrung im Weinbusiness kommt uns hier zugute um unseren Kunden den richtigen Wein zu empfehlen."

Um im Vorfeld den Besuchern des Onlineshops einen Leitfaden an die Hand zu geben wurden im September 2016 die "Weinmomente" ins Leben gerufen. "Durch diese Kategorisierung haben wir unser umfangreiches Sortiment für unseren Kunden klar aufgeteilt und geben dem Kunden die Möglichkeit gezielt nach einem entsprechenden Wein zu suchen." berichtet Hardy Conzelmann, Inhaber bei lieblings-weine.de. "Selbstverständlich stehen wir unseren Kunden im Chat, am Telefon oder per Email jederzeit und nach wie vor beratend zur Verfügung. Trotz dem kann der Kunde durch die Selektion im Vorfeld ungeeignete Weine ausblenden und sich auf die angezeigten Produkte konzentrieren."

Die Weinmomente bei lieblings-weine.de kommen bei den Kunden sehr gut an und die Funktion wird rege genutzt. "Viele Kunden haben uns spontan mit der Bestellung ein positives Feedback gegeben und zeigten sich begeistert von unseren Weinmomenten." So die Inhaber von lieblings-weine.de. "Die Weinmomente sollte man nicht allzu wörtlich nehmen. Vielmehr basieren diese auf täglichen Situationen, in denen wir gerne ein gutes Glas Wein trinken wollen. Daher haben wir unsere Weinmomente auf unserem Shop ausführlich beschrieben. Derzeit unterscheiden wir zwischen 9 verschiedenen Situationen nach denen der Kunde seine Weine selektieren kann."

Die Weinmomente im Einzelnen sind:

Little Lunch - leicht, spritzig und jung

Feierabend - runterkommen und entspannen

Candlelight - Besondere Weine für besondere Momente

Kaminfeuer - Die wichtigen und bedeutenden Momente im Leben

Grillparty - unkompliziert und süffig

Männerrunde - rot - tanninreich und schwer

Besondere Anlässe - Gebührend feiern

Frauenpower - lecker, leicht und prickelnd

Geburtstag - Geschenke für jeden Anlass

Zeitgeist Arena GmbH ist eine Werbeagentur aus Balingen, Zollernalbkreis mit Schwerpunkt Internetmarketing, Public Relations, Social Media, SEO und Webdesign für mittelständische Unternehmen. Weiterhin betriebt die Firma seit 2005 einen stationären Weinhandel mit internationalen Spitzenweinen in 72336 Balingen. Seit 2010 werden die Weine auch online über das Portal www.lieblings-weine.de angeboten.

