SMC ist mit vielfältigen Lösungen und branchenspezifischem Produktprogramm auf der BrauBeviale präsent

(PresseBox) - Auf der diesjährigen BrauBeviale präsentiert SMC als führender Hersteller pneumatischer und elektrischer Automatisierungstechnik eine Vielzahl intelligenter Lösungen. Auf dem Messestand in Halle 7 können die Fachbesucher sich davon überzeugen wie mit erstklassiger Sicherheitstechnik ? State-of-the-Art ? bereits in der Konstruktion Maßstäbe gesetzt werden. Bei der Umsetzung der ISO 13849 zur Maschinensicherheit übernimmt SMC mit umfangreichem Know-how eine Führungsrolle.



Für die Branche gemacht: Stand-by-Ventile und Edelstahlzylinder

Einen zweiten Themenschwerpunkt bildet der ressourcenschonende Einsatz von Energie. Das unterstreicht auch das Messe-Highlight: Die Stand-by-Ventile der Baugruppe VEX1700. Sie regeln zum Beispiel die Druckluft bedarfsgerecht und senken so nicht nur die Energiekosten. Sie senken auch das Risiko unerkannter Leckagen. Mit den rostfreien und spritzwassergeschützten Zylindern der Serie CG5/CJ5 stellt SMC ein weiteres Highlight vor, das sich speziell an die Lebensmittel und Getränkeindustrie richtet: Die komplett in rostfreiem Edelstahl gefertigten Zylinder sind extrem leicht zu reinigen, absolut hygienisch, spritzwassergeschützt und verwenden von der FDA zugelassenes Schmierfett.



Dynamische Parametrierung sorgt für schnellere Prozesse

Den Weg zur Industrie 4.0 treibt SMC mit einer Doppelstrategie voran: Mit den neuen Feldbussystemen der Serie EX600 geht SMC konsequent weiter in Richtung Vernetzung und dezentraler Intelligenz. Die Geräte dieser Serie sind mit IO-Link Master mit Profinet-Anbindung ausgestattet. Bis zu 4 Master sind miteinander verblockbar, sowie 4 Devices je Master. Das spart Verdrahtungsaufwand in erheblichem Umfang. Die neuen Feldbussysteme der Serie EX600 erlauben die dynamische Parametrierung. Mehr Flexibilität und effizientere Produktionswechsel sind damit möglich. Das neue Kommunikationsmodul der Serie EX260 bietet mit einer integrierten Zykluszählung der angesteuerten Ventile hervorragende Voraussetzungen für eine vorausschauende Instandhaltung.





Verluste minimieren ? Kosten senken

?Die BrauBeviale sehen wir als international wichtigste Investitionsgütermesse entlang der Prozesskette der Getränkeherstellung. Uns bietet sie eine perfekte Plattform, der Fachwelt unsere Lösungskompetenz rund um den gesamten Lebenszyklus kundenspezifisch optimierter Automationslösungen vorzustellen,? erläutert Torsten Klein, Manager Sales Development Food bei SMC, die Ziele der diesjährigen Messeteilnahme. ?Auf unserem Stand?, zeigt er sich optimistisch, ?wollen wir die Besucher mit dem Konzept ?Total Productive Maintenance (TPM)?, sowie ganzheitliche Effizienzsteigerung und kontinuierliche Produktionsoptimierung überzeugen.?



Fachbesucher finden SMC auf der BrauBeviale in Nürnberg in Halle 7, Stand 7-320.



Die SMC Pneumatik GmbH ist führender Hersteller für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik und Partner für individuelle Kundenlösungen. Das Unternehmen gehört zur SMC Corporation, die in 81 Ländern weltweit mit über 400 Verkaufszentren vertreten ist. Der Weltmarktführer mit 34 % Marktanteil erzielte im aktuellen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3,6 Milliarden Euro. Daran arbeiten rund 18.400 Mitarbeiter weltweit und über 700 davon in Deutschland.

Am Standort Egelsbach bei Frankfurt am Main ist SMC seit mehr als 38 Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig. Mit bundesweit elf Verkaufsbüros und über 350 kompetenten, erfahrenen Außendienstmitarbeitern bietet SMC seinen Kunden eines der größten Betreuungsteams Deutschlands. Das große Spektrum pneumatischer und elektrischer Automatisierungstechnik umfasst über 12.000 Basismodelle mit mehr als 700.000 Varianten. SMC ist Partner unterschiedlichster Industriebranchen wie der Automobil-, Elektro-, Lebensmittel-, und Pharmaindustrie sowie der Analyse-, Medizintechnik-, Verpackungstechnik und der Wasseraufbereitungstechnik.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

