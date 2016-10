Kostenloses Webinar: SAP Quality Issue Management (SAP QIM)

Qualitätsabweichungen managen mit SAP Quality Issue Management in der Automotive und Fertigungsindustrie (8D-Report)

(PresseBox) - Am 8. November 2016 veranstaltet die DHC ein kostenloses Webinar zum Thema "Qualitätsabweichungen managen mit SAP Quality Issue Management in der Automotive und Fertigungsindustrie (8D-Report)".

Das Webinar stellt die neue SAP-Funktionalität Quality Issue Management (QIM) unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Automobil- und Fertigungsindustrie vor. Mittels QIM können Abweichungen nach der standardisierten 8D-Methode erfasst und analysiert werden. Das Tool bietet zudem die Möglichkeit basierend auf den Ursachen, Corrective und Preventive Actions (CAPA) zu definieren, sie Mitarbeitern zuzuordnen, sie zu überwachen und eine Effektivitätsüberprüfung durchzuführen.

Vorgestellt wird auch ein Starter Package for SAP QIM, eine von der DHC entwickelte, vorkonfigurierte Einstiegslösung mit klar definiertem Leistungsumfang. Die Leistungen werden mit dem Kunden in Workshops aus einem vorgegebenen Starter Package Katalog selektiert und anschließend von der DHC implementiert. Das Paket umfasst u. a. zwei Prozesse (z. B. 8D-Report, CAPA), eine Sprache, zwei zusätzliche Berechtingungsrollen, die Anbindung eines SAP ERP Systems, einen aktivierten Audit-Trail, vordefinierte Testfälle, BRF+ Regeln sowie vorkonfigurierte Workflows. Das Webinar beinhaltet auch eine Live-Systemdemo.

Zielgruppe des Webinars sind Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Qualitätsmanagement / -sicherung in unterschiedlichen Industrien, insbesondere in der Automotive- und Fertigungsindustrie.

Weitere Infos und Anmeldung unter: http://www.dhc-gmbh.com/...



Das IT Beratungshaus DHC Dr. Herterich & Consultants mit Sitz in Saarbrücken und Bülach (CH) beschäftigt sich seit 1996 mit der Implementierung und Optimierung von SAP Lösungen (SAP ECC, SAP HANA, S/4HANA) und der Softwarevalidierung in der Life Sciences (Pharmaindustrie, Biotechnologie), Chemie, Medizintechnik, Fertigungsindustrie und Automotive.



Als SAP Silver Partner greift die DHC bei der Umsetzung der Prozesse in den Unternehmen auf SAP-Technologie zurück, auf deren Basis sie die DHC Best Practice Lösungen und Templates entwickelt hat. Dies führt zu einer deutlichen Beschleunigung und Qualitätsverbesserung in den Projekten. Die Konzeption und Umsetzung unserer Projekte erfolgt prozessorientiert, um ein Höchstmaß an wirtschaftlichen Nutzen garantieren zu können.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der über 500 erfolgreich durchgeführten Projekte ist die DHC Methode mit ihrer einzigartigen Integration von:

? Business Change Management

Unterstützung bei der Transformation des Business von der alten in die neue IT Landschaft

? Business Process Management

Optimales Zuschneiden der Business Prozesse auf die Anforderungen des Kunden

? Business Application Management

Konzeption und Konfiguration eines SAP Systems exakt ausgerichtet auf das jeweilige Aufgabengebiet

? IT Management

Einrichtung von optimalen IT Prozessen zur Erfüllung der Business Anforderungen

Das Know-how der exzellent ausgebildeten DHC Consultants ist geprägt durch eine Kombination von Prozess- und Branchenwissen in Verbindung mit exzellenten IT-Kenntnissen unter Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen.

Um den hohen Anforderungen an die Kernprozesse in der Life Sciences (z. B. im Qualitäts- und IT-Management sowie in der Logistik) und den unterstützenden IT Systemen zu genügen, entwickelt die DHC von Beginn an eigene innovative Lösungen.





DHC Dr. Herterich&Consultants GmbH

DHC Dr. Herterich&Consultants GmbH

Datum: 31.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

Kontakt-Informationen:

Firma: DHC Dr. Herterich&Consultants GmbH

Stadt: Saarbrücken





