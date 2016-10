Neue M-Files® Version 2015.3 ist da: Verbesserte Suche und Mobile-App

Release der neuen Version des Dokumentenmanagementsystems

(PresseBox) - M-Files®, führender Anbieter von Lösungen, die das Management von Dokumenten und anderen Informationen drastisch verbessern, aus Finnland gibt das Release der neuen M-Files® Version 2015.3 bekannt.

Die neue und weiter verbesserte Version der populären Informationsmanagement Software bietet eine Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen, die die Systemperformance, Stabilität und Produktivität im Unternehmen weiter steigern.

So werden nun in der Ergebnisliste auch Suchtreffer aus allen Dokumentensammlungen angezeigt, auf die man zugriffsberechtigt ist.

Darüber hinaus können Suchergebnisse mit der neuen ?Faceted Search? Funktion, die auf M-Files® Enterprise aufsetzt, mittels dynamischer Filter interaktiv auf das wesentliche reduziert werden. Hierzu werden entsprechende Facet-Seiten von einem Systemadministrator angelegt und konfiguriert.

Auch die Metadatenkarte ist wieder Mittelpunkt diverser Verbesserungen gewesen: So können nun Einfach- und Mehrfachauswahl Listenfelder, sowie Boolean-Felder alternativ als Single- oder Multiplechoice Element dargestellt werden.

Praktisch für alle Anwender, die tagtäglich mit Outlook arbeiten und Ihre ausgehenden Emails in einem Arbeitsschritt versenden und in M-Files® ablegen möchten, ist das verbesserte M-Files® Plugin mit der neuen Speichern- und Versenden-Funktion.

Auch hat es im Zuge des neuen Release wieder zahlreiche Verbesserungen in den M-Files® Mobile Apps für iOS, Android und Windows Mobile gegeben ? so z.B. das einfache Freigeben und Unterschreiben von PDF Dokumenten von unterwegs!

Weitere Verbesserungen im M-Files® Softwarekern:

Performance Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion durch beschleunigte Objektoperationen und optimierte Caching-Mechanismen

Echtzeit-Antimalware-/Antivirus Schutz mit Windows Server 2016 und AMSI (Windows Antimalware Scan Interface)

Neue Performance-Monitoring Werkzeuge in der M-Files® Administration zur Analyse der System-Datenbank und Netzwerkperformance



Anzeige des Status der Netzwerkverbindung in M-Files® Desktop inkl. Test- und Analysefunktion bei Performanceproblemen

Erweitertes Ereignislogging zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit der Erzeugung, des Zugriffs und der Entfernung extern bereitgestellter Dateien (shared files)

Verbesserte Administratorenübersicht für extern bereitgestellte Dateien

Schnellere Dateivorschau in M-Files® Web

Erweiterungen in der M-Files® API und aktualisierte Dokumentation

Electric Paper Informationssysteme Kunden mit Wartungsvertrag können das Update ab sofort, inkl. der vollständigen Änderungsliste, über den Downloadbereich im Support-Portal abrufen!

Haben Sie noch Fragen?

Scheuen Sie sich nicht die Electric Paper Informationssysteme Kundenberater unter 04131 / 96 916 0 oder per Email an vertrieb(at)electricpaper.de zu kontaktieren und Ihre Fragen zu stellen!



Aufgabenschwerpunkte:

Belege erfassen, OCR, Barcode und Handschrift erkennen, papierhafte und elektronische Formulare und Workflows effizient unterstützen - seit bald 20 Jahren steht Electric Paper für Lösungen - bestehend aus Software, Hardware und Dienstleistungen - zur Automation von Datenerfassung und elektronischem Dokumentenmanagement (DMS).

Seit der Gründung haben wir mehr als 1000 Projekte in den verschiedensten Branchen und unterschiedlichsten Aufgabenstellungen rund um das Thema Capturing und Formularworkflow erfolgreich abgeschlossen und können uns zu Recht als Experten in unserem Gebiet bezeichnen.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Aufgabenschwerpunkte:

Belege erfassen, OCR, Barcode und Handschrift erkennen, papierhafte und elektronische Formulare und Workflows effizient unterstützen - seit bald 20 Jahren steht Electric Paper für Lösungen - bestehend aus Software, Hardware und Dienstleistungen - zur Automation von Datenerfassung und elektronischem Dokumentenmanagement (DMS).

Seit der Gründung haben wir mehr als 1000 Projekte in den verschiedensten Branchen und unterschiedlichsten Aufgabenstellungen rund um das Thema Capturing und Formularworkflow erfolgreich abgeschlossen und können uns zu Recht als Experten in unserem Gebiet bezeichnen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Electric Paper Informationssysteme GmbH

Datum: 31.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418811

Anzahl Zeichen: 3825

Kontakt-Informationen:

Firma: Electric Paper Informationssysteme GmbH

Stadt: Lüneburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung