Ikone am Schuhhorizont: Stiefeletten in Übergrößen bei schuhplus

(firmenpresse) - Sie steht für pure Eleganz. Ein Sinnbild für Sinnlichkeit. Gerade in den kalten Monaten avanciert sie zur treuen Begleiterin und vereint dabei Design und Funktionalität zugleich. Stiefeletten überzeugen nicht nur durch ihre einzigartige Ausstrahlung, sondern erfüllen in gefütterter Variante auch eine wärmende Funktion. Wenn Optik auf Funktion trifft, dann spielen Stiefeletten eine Rolle in vorderster Reihe - und alle, die Übergrößen benötigen, stehen hier nicht im Schatten des Standards, denn schuhplus - Schuhe in Übergrößen - bietet Stiefeletten in Übergrößen in einer außerordentlichen Auswahl.

Ob große urbane Stiefeletten in Übergrößen von Mustang, elegante große Stiefeletten von Gabor oder Romika, Stiefeletten in Übergrößen im stylischen, jungen Design von Fitters Footwear oder traditionsreiche Stiefeletten in den Größen 42 bis 45 von Remonte: Dank schuhplus können alle Frauen, die große Stiefeletten benötigen, Ihren Wünschen nach Vielfalt und Kreativität freien Lauf lassen, denn als eines der größten Versandhäuser Europas für große Schuhe bietet schuhplus eine nahezu konkurrenzlose Auswahl. Egal ob Leder-Stiefeletten, Stiefeletten mit Goretex oder Stiefeletten aus synthetischem Material: Je nach individuellem Anspruch präsentiert schuhplus die richtige Kollektion für jeden Kundenwunsch.

Die Stiefelette ist nicht zu unrecht ein "Must Have" im weiblichen Schuhschrank, denn ihre Kombinationsvielfalt ist schlichtweg einmalig. Ob schlichte Stiefelette zum kurzen Wollrock kombiniert mit Pullover, Schal und Mütze oder ob druckversierte Stiefelette mit frechen Accessoires zu Jeans und Mantel: Mit einer Stiefelette kann jede Frau ihren individuellen Style zum Ausdruck bringen - und das zu jeder Jahreszeit, denn auch im Sommer tragen ungefütterte Stiefeletten dazu bei, das eigene Outfit zu perfektionieren - etwa zu einem leichten Hosenanzug oder zu einem Wickelrock. Mehrere hundert Modelle stehen beim Schuh-Übergrößen-Spezialisten schuhplus zur Auswahl. Somit brauchen Liebhaber der Stiefelette nicht auf eine spezielle Jahreszeit warten, denn das Sortiment von schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist so ausgelegt, dass es zu jeder Jahreszeit die passenden Stiefeletten gibt. Das große Sortiment an großen Stiefeletten gibt es natürlich nicht nur im Webshop von schuhplus unter www.schuhplus.com, sondern natürlich auch in Norddeutschlands größtes Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen von schuhplus in 27313 Dörverden bei Bremen.





Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 53.



Durch die gleichzeitige Nutzung primärer sowie sekundärer Vermarktungsebenen erzielt schuhplus eine kumulierte Aufmerksamkeit von monatlich 1, 7 Millionen Besuchern. Das Unternehmen betreibt am Firmenstandort in 27313 Dörverden ein stationäres Geschäft für Schuhe in Übergrößen auf einer Verkaufsfläche von über 900 qm. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

