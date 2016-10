Teamio Event GmbH pflanzt ersten Baum

Die Firma teamio hat am vergangenen Donnerstag in Hagen den ersten Baum gepflanzt.

Amit Lal, Wilko Hennemann, Diplom-Forstwirt Stefan Götze und Johannes Dietrich (v.l.n.r.)

(firmenpresse) - Das ist das Versprechen an ihre Kunden: Pro durchgeführte Veranstaltung pflanzt sie einen Baum. „In Zukunft arbeiten wir aber mit der global agierenden Umweltschutzinitiative PrimaKlima e.V. zusammen“, schmunzelt Geschäftsführer Amit Lal, „sonst kämen wir ja gar nicht zu unserem operativen Tagesgeschäft.“ Dieses besteht aus dem Planen, Organisieren und Durchführen von nachhaltigen Teamevents im Rahmen von Betriebsausflügen, Sommerfesten und Weihnachtsfeiern. So bietet die Teamio Event GmbH mit Sitz in Essen seit dem 1. Oktober dieses Jahres erlebnisorientierte Veranstaltungen an, wie z.B. Bogenschießen, Floßbauen oder Kicker-Turniere. Das nahende Weihnachtsgeschäft geht für die Mannschaft von teamio mit dem ersten Eisstockschieß-Event bereits am 24. November los. „Rahmenprogramme für Weihnachtsfeiern werden sehr stark nachgefragt“, verrät uns der andere Kopf hinter teamio, Johannes Dietrich, „denn eine Weihnachtsfeier kann deutlich mehr sein als nur ein leckeres Essen.“



Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich bei teamio durch alle Bereiche und Prozesse, nicht nur durch die Teamevents selber. So gibt es beispielsweise Ökostrom, Eventkisten aus recycelten Kunststoffen, Green-Events, bei denen der CO2-Ausstoß durch Kompensationsprojekte ausgeglichen wird, und sogenannte Charity-Events wie zum Beispiel den Kicker-Bau, bei dem die fertigen Tische im Nachgang direkt einer Nutzung in Jugendzentren o.ä. zugeführt werden. Die Zusammenarbeit mit nachhaltig orientierten Partnern wie der GLS Bank aus Bochum, den Werkstätten Gottessegen, die Eventequipment in sozialtherapeutischen Werkstätten fertigen oder der Fa. Vaude, von der nachhaltig produzierte Rucksäcke, Jacken und weiteres Outdoor-Equipment bezogen werden, runden diesen Bereich ab.



So ziemlich alles, was den Teamgeist stärkt und die innerbetriebliche Kommunikation fördert, kann man bei teamio buchen. Die Event-Profis freuen sich bereits auf kurzweilige Veranstaltungen mit Ihnen und Ihrem Team.







Ein Teamevent ist ideal um die Kommunikation innerhalb einer Abteilung oder sogar in der ganzen Firma zu stärken und bietet den Kollegen die Möglichkeit sich auch außerhalb des Büros besser kennenzulernen. Der Teamgeist wird gestärkt und die Zusammenarbeit miteinander wird nachhaltig verbessert.

Aktive Betriebsausflüge mit Kanus und Bogenschießen, bunte Sommerfeste mit anschließendem BBQ oder spannende Kick-Off-Events mit einem Seifenkisten Derby bieten wir Ihnen in ganz NRW und auch darüber hinaus an. Die Experten von teamio planen und organisieren Ihre interaktive Veranstaltung gerne mit Ihnen gemeinsam. In der Folge dürfen Sie neben zufriedenen Kollegen auch mit einer gesteigerten Mitarbeitermotivation rechnen. Teambuildings und Personalentwicklungsmaßnahmen zum Thema Change-Management, Leadership oder Kommunikation begleiten wir mit speziell ausgebildeten Coaches.



Ein individuelles Konzept mit kundenspezifischen Schwerpunkten lässt Sie einen spürbaren Mehrwert erfahren.

Die sympathischen Event-Profis von teamio beraten Sie auch gerne zu Ihrem Firmenjubiläum oder der wichtigen Kundenveranstaltung. Die kurzweiligen und erlebnisorientierten Veranstaltungsformen eignen sich hervorragend um die Veranstaltung auch langfristig in den Köpfen der Teilnehmer zu verankern.

In der Adventszeit begleiten wir Kunden aus allen Branchen mit unseren einzigartigen Weihnachtsfeiern. Ob in Düsseldorf, Essen oder Köln ist egal, denn wir kommen direkt zu Ihnen mit unserem spannenden Eisstockschieß-Turnier, der kniffligen Quiz Show oder der duftenden Weihnachtsbäckerei.

