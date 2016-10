Steinbach: Türkei entfernt sich immer weiter von Europa

(ots) - Regierung geht erneut gegen kritische Medien vor



Nach der Schließung zahlreicher kritischer Medien gehen die

türkischen Behörden nun mit der Verhaftung des Chefredakteurs Murat

Sabuncu und zahlreicher weiterer Journalisten gegen die wichtigste

verbliebene Oppositionszeitung "Cumhuriyet" vor. Dazu erklärt die

Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Erika Steinbach:



"Mit ihrem Vorgehen gegen regierungskritische Medien und

Oppositionelle in den vergangenen drei Monaten entfernt sich die

Türkei dramatisch von der Europäischen Union. Die türkische Regierung

unter Staatspräsident Erdogan muss trotz des am 3. Oktober 2016 um

weitere drei Monate verlängerten Ausnahmezustands Grundrechte wie die

Pressefreiheit achten.



Seit dem Putschversuch gehen die türkischen Behörden mit

Massenentlassungen und Massenverhaftungen gegen vermeintliche

Anhänger des Predigers Fethullah Gülen vor. Erst am vergangenen

Wochenende sind weitere 10.000 Staatsbedienstete entlassen worden.



Auch die Berichte von Amnesty International oder Human Rights

Watch mit Hinweisen auf Folter und Polizeigewalt gegen mutmaßliche

Beteiligte am Putschversuch zeigen, wie sich die Türkei immer weiter

von Europa entfernt. Mit der angestrebten Einführung der Todesstrafe

würde Staatspräsident Erdogan die Tür nach Europa endgültig

zuschlagen."



Hintergrund:



Die türkische Staatsanwaltschaft soll die Festnahme von insgesamt

13 Mitarbeitern der Zeitung "Cumhuriyet" wegen angeblicher

Unterstützung terroristischer Organisationen angeordnet haben.

Zusätzlich soll der im deutschen Exil lebende Ex-Chefredakteur Can

Dündar zur Fahndung ausgeschrieben und sein Haus in Istanbul

durchsucht worden sein.



Um ein Zeichen der Unterstützung und der Solidarität mit den



vielen verfolgten Journalisten zu setzen, hat die

menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Erika

Steinbach, bereits im Juni 2016 im Rahmen des Bundestagsprogramms

"Parlamentarier schützen Parlamentarier" eine Patenschaft für Can

Dündar übernommen. Ihm droht bei einer Rückkehr in die Türkei eine

langjährige Haftstrafe.







