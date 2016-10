Werder Bremen-Presseservice: Thomas Horsch wird Co-Trainer der U 23

(ots) - Thomas Horsch wird das Trainerteam der Werder U 23

als Co-Trainer verstärken. Der 48-jährige Fußball-Lehrer wird den

Posten offiziell ab dem 01.01.2017 einnehmen. Bis zum Jahreswechsel

wird er neben seiner Tätigkeit als U 23-Co-Trainer seine Arbeit als

DFB-Stützpunktkoordinator des Bremer Fußball-Verbands (BFV)

fortsetzen. Bereits am Dienstag wird er erstmals gemeinsam mit U

23-Trainer Florian Kohfeldt auf dem Platz stehen.



"Wir sind sehr froh, dass wir so einen erfahrenen Ausbilder wie

Thomas Horsch für uns gewinnen konnten. Wir hatten zuvor schon auf

vielen unterschiedlichen Ebenen mit ihm Kontakt. Er wird aus unserer

Sicht das Trainerteam der U 23 optimal verstärken", sagt Björn

Schierenbeck, Direktor des WERDER Leistungszentrums.



"Thomas ist für mich die ideale Besetzung für den Posten. Wir

hatten sehr gute Gespräche und er bringt durch seine langjährige

Erfahrung im Verband wichtige Komponenten ins Trainerteam ein, die

für unsere Ausbildung der Spieler eine hohe Bedeutung", sagt Florian

Kohfeldt. Auch Thomas Horsch freut sich auf die neue Aufgabe. "Es ist

für mich eine tolle Herausforderung. Ich freue mich sehr darüber,

dass ich die Möglichkeit erhalte, an der Ausbildung talentierter

junger Spieler mitzuwirken", so Horsch.







Datum: 31.10.2016 - 16:00

