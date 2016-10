Hessische REWE Center haben die besten Fischtheken

(ots) - Branchenpreis für

Supermärkte in Darmstadt und Bad Nauheim



Die Fischtheken der REWE Center in Darmstadt und Bad Nauheim

zählen zu den besten im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Zu

diesem Ergebnis ist jetzt eine Jury aus unabhängigen Experten im

Rahmen eines Wettbewerbs gekommen, der vom Fachmagazin Lebensmittel

Praxis und der Deutschen See Fischmanufaktur ausgelobt wird. Neben

wirtschaftlichen Daten, Angebotsumfang und Warenpräsentation fließen

vor allem das Engagement und die Arbeit der Teams in die Bewertung

ein.



Nach 2013 hat das REWE Center in Bad Nauheim zum zweiten Mal den

begehrten Branchenpreis für die beste Fischtheke in der Kategorie der

Verbrauchermärkte bis 4.500 Quadratmeter Verkaufsfläche gewonnen.

Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter überzeugten die Jury

ebenso wie unter anderem auch das klar strukturierte Thekenkonzept

und die vorbildliche Produktkennzeichnung. Das 2012 komplett

umgebaute REWE Center hebt sich durch sein erstklassiges

Frischsortiment und die fachkompetente Bedienung deutlich von

gewöhnlichen Märkten ab. Allein 42 Meter lang ist die Servicetheke

des Supermarkt des Jahres 2015": Neben Fisch, Meeresfrüchten und

maritimen Zubereitungen gibt es dort auch von regionalem Biofleisch

über internationale Spezialitäten wie Edelweiß-Kalb aus Südtirol und

Dry Aged Beef bis hin zu erlesenen Käsesorten viel zu probieren.



In der "Königsdisziplin" der Warenhäuser (über 4.500

Quadratmeter) setzte sich das REWE Center in Darmstadt durch, das per

se ein besonderes Einkaufserlebnis bietet. Die Auszeichnung

"Fischtheke des Jahres 2016" gab es nicht nur für die

überdurchschnittliche wirtschaftliche Entwicklung zum Vorjahr,

sondern auch für die vom Service-Team veranstalteten Aktionen und die

Entwicklung eines betont nachhaltigen und regionalen Sortiments. Der



ehemalige toom-Markt wurde Ende 2014 nach dem innovativen

Großflächen-Konzept von REWE komplett modernisiert und umgestaltet.

68.000 Artikel umfasst das Sortiment auf einer Fläche von 6.500

Quadratmetern, 218 Mitarbeiter kümmern sich um die Bedürfnisse der

Kunden. Prägnantester Konzeptbestandteil ist die eigene Herstellung

von Produkten, die sich vielfach vor den Augen der Kunden abspielt.

So wird nicht nur eine große Vielfalt an selbst zubereiteten

Fischspezialitäten geboten, auch die eigene Fischräucherei gehört zum

Novum.



Über REWE:



Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000

Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE Märkten gehört die REWE Markt

GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen

Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE Märkte werden als Filialen oder

durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden

Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr

2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4

Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000

Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent.

In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter

in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.







