NOZ: Islamismus-Ausschuss: Studie stärkt Regierung im Streit um Zeugen-Maulkorb

(ots) - Islamismus-Ausschuss: Studie stärkt Regierung im

Streit um Zeugen-Maulkorb



Osnabrück. Die umstrittene Beschränkung von Aussage-Genehmigungen

für den Islamismus-Ausschuss durch die Landesregierung ist weitgehend

rechtens. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Dienstag)

unter Berufung auf ein Gutachten des Rechtswissenschaftlers Christoph

Möllers, welches der Redaktion vorliegt. In dem Ausschuss gibt es

Streit, da Zeugen von Polizei, Landeskriminalamt und

Verfassungsschutz derzeit Aussagen zu mutmaßlichen Islamisten

verweigern. Dabei geht es unter anderem um die wegen eines

Messerangriffs auf einen Polizisten vor Gericht stehende Safia S.,

den untergetauchten Islamisten Ahmed Feredaws A. sowie den wegen der

Länderspielabsage in Hannover ins Visier der Ermittler geratenen

Mohamad Hasan K. Die vom Innenministerium beauftragte 17-seitige

Expertise stärkt nun die von CDU und FDP kritisierte Haltung der

Landesregierung, ihren Zeugen im Ausschuss weitgehend die Aussagen zu

verweigern. "Verfassungsrechtliche Bedenken" hat Möllers lediglich

bei Informationsverweigerungen, bei denen das Land pauschal auf

Sperrungen durch den Bund verweist. Hier bestehe die "Gefahr eines

föderalen Versteckspiels, in der Auskünfte mit Blick auf andere

Behörden verweigert werden", heißt es in der Expertise. Die

Regierungsseite sieht sich durch das Gutachten gestärkt: "Die

Landesregierung hält sich an Recht und Gesetz. Die seitens der

Opposition bisher entgegengebrachte Kritik ist daher ohne Substanz",

sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.







