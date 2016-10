200 Jahre Fahrrad - Vorzeige-Projekte der Radverkehrsförderung im Jubiläumsjahr gesucht (FOTO)

2017 feiert das Fahrrad seinen 200. Geburtstag. Für das

Jubiläumsjahr sucht der Deutsche Fahrradpreis vom 1.11.2016 bis zum

15.1.2017 die besten Projekte der Radverkehrsförderung. Ob

Radschnellweg, Fahrradparkhaus, Handy-App mit nützlichen Tipps für

unterwegs, eine durchdachte Kampagne oder Verleihsysteme für

Lastenräder: Der Fachpreis wird im Rahmen des bundesweiten 5.

Nationalen Radverkehrskongresses am 3. April 2017 in Mannheim, der

Geburtsstadt des Fahrrads, verliehen. Die Auszeichnung erhalten

richtungsweisende Projekte und Maßnahmen, die das Radfahren im

Alltag, in der Freizeit oder im Tourismus fördern, erleichtern oder

überhaupt erst ermöglichen. Die Gewinner der Kategorien

"Infrastruktur", "Service" und "Kommunikation" werden mit jeweils

3.000 Euro prämiert.



Norbert Barthle, Parlamentarischer Staatssekretär beim

Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: "200 Jahre

Fahrrad stehen für 200 Jahre Entwicklung und Innovationen im

Radverkehr. Mit dem Deutschen Fahrradpreis möchten wir herausragende

Projekte der Radverkehrsförderung würdigen und sie ins Rampenlicht

rücken. Häufig sind es kleine Maßnahmen, besondere Ideen, ein

außergewöhnliches Engagement, das weitgreifende Entwicklungen nach

sich zieht. Daher freuen wir uns über die zahlreichen innovativen

Projekte, die uns jedes Jahr im Rahmen des Fahrradpreises erreichen,

und möchten alle ermuntern, viele spannende und kreative Projekte

einzureichen."



Die Fachjury aus Politik, Wirtschaft und Verbänden wählt im

Februar 2017 aus allen Bewerbungen die Gewinner. Gute Chancen auf den

Preis haben Projekte, die durch ein neuartiges Konzept überzeugen,

mit besonders großem Engagement durchgeführt wurden oder in ihrem

Bereich neue Maßstäbe setzen. Bewerben können sich Einzelpersonen,

Gruppen, Vereine, Unternehmen und öffentliche sowie private



Institutionen. Wichtig ist nur, dass sie sich für mehr und besseren

Radverkehr einsetzen und dabei einen gesellschaftlichen Mehrwert

schaffen. Auf der Homepage www.der-deutsche-fahrradpreis.de steht

dazu ein Online-Formular bereit.



"Der Deutsche Fahrradpreis" ist eine Maßnahme des Nationalen

Radverkehrsplans der Bundesregierung und wird 2017 zum 17. Mal

verliehen. Die Initiatoren des Wettbewerbs sind das Bundesministerium

für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und die

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte,

Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Gesponsert wird "Der

Deutsche Fahrradpreis" vom Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) und dem

Verbund Service Fahrrad g.e.V (VSF).



Alle aktuellen Informationen rund um den Wettbewerb sowie das

Formular für die Bewerbung finden Sie auf der Internetseite

www.der-deutsche-fahrradpreis.de.







