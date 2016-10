Historische Chance für Ökumene/Heinrich Bedford-Strohm zum Auftakt des Reformationsjubiläums mit Papst Franziskus

(ots) - Die in Europa beginnenden Feierlichkeiten in

Erinnerung an 500 Jahre Reformation stehen ganz im Zeichen weiterer

Schritte der ökumenischen Annäherung zwischen den großen christlichen

Kirchen. Erstmals in der Geschichte hat im schwedischen Lund ein

Oberhaupt der katholischen Kirche ein Jahrhundertgedenken der

Reformation eröffnet. "Wir werden am Reformationstag 2016 froh und

dankbar von Berlin nach Lund winken", hatte EKD-Ratsvorsitzender

Heinrich Bedford-Strohm daher bereits am Freitag vergangener Woche

vor Medienvertretern unterstrichen. In einer ersten Reaktion zu den

ökumenischen Feierlichkeiten in Schweden sagte Heinrich

Bedford-Strohm:



"Unsere Spaltung hat vom ursprünglichen Empfinden des

Gottesvolkes, das sich von Natur aus nach Einheit sehnt, weggeführt:

Diese heute von Papst Franziskus gesprochenen Worte haben mich sehr

berührt. Franziskus spricht damit vielen Christen in Deutschland aus

dem Herzen, die in den Gemeinden vor Ort schon heute eng miteinander

verbunden sind. Die in Lund veröffentlichte Erklärung von Lutheranern

und Katholiken trägt dieser Tatsache Rechnung. Sie unterstreicht die

gemeinsame seelsorgerliche Verantwortung beider Kirchen mit Blick auf

die noch nicht gegebene volle Abendmahlsgemeinschaft."



Bedford-Strohm weiter: "2017 ist eine historische Chance auf dem

Weg zur Einheit der Kirchen. Wie sehr ihm der ökumenische Weg am

Herzen liegt, das hat Papst Franziskus heute erneut deutlich gemacht.

Ich bin ihm zusammen mit vielen Christen weltweit dankbar dafür.

Indem wir Christen schmerzhafte Trennung in versöhnter

Verschiedenheit überwinden, legen wir in einer Welt voller Konflikte

und Krieg gemeinsam Zeugnis unseres Glaubens ab."



Hannover/Berlin, 31. Oktober 2016



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt







