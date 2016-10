Langs erster Krimi – Alles andere als Schema F

Der Güstrower Autor T.A.M. Lang wagt sich in seinem neuen Kriminalroman „Gesichter aus Stein“, erschienen im Hybrid Verlag, an das Thema Darknet, dem rechtsfreien Raum des Internets.

Gesichter aus Stein - The Deep Web‹ (ISBN: 978-3946820000)

In dem aktuellen Roman, der im fränkischen Hammelburg samt Umland spielt, geht es um die alleinerziehende Kriminalkommissarin Franziska Voigt, die sich einem unsichtbaren Gegner stellen muss. Aber auch privat geht es gerade gar nicht harmonisch zu. Als die Protagonistin endlich erfährt, dass sie in eigener Sache ermitteln muss, nimmt uns der Autor mit hinunter in dunkle, unbekannte Winkel des Internets.

Lang spart in seinem Roman nicht mit bildgewaltigen, Nerven aufreibenden Szenarien, legt dabei jedoch sehr viel Wert auf Authentizität. – »Wenn man eine Geschichte nicht nachvollziehen kann, ist sie nichts wert«, meint der 43-jährige Autor und bietet mit seinem Buch die Gelegenheit, seine Schritte am eigenen PC nachzuvollziehen.

Lang recherchiert schon seit Langem im Darknet und stieß auf Mythen mit realem Hintergrund. »Manchmal ist es ein Beitrag in einem Forum, manchmal eine Website, die mich aufhören lässt und mich neugierig macht. Eines ist mir dabei aber so gut wie sicher: Gänsehaut.«

Ullas Bücherseite meint: „Ich habe das Buch ausgelesen und hatte richtig Herzklopfen dabei.“











Schreiben ist eine Kunst. Es ist die Kunst, Bilder im Kopf des Lesers entstehen zu lassen, ihn in fremde Welten zu entführen, ihn zu überraschen und Emotionen zu wecken.



Wir wollen hoffnungsvolle Talente fördern und diese bei ihrem Lernweg unterstützen, um aus talentierten Schreiberlingen gute Autoren und aus kreativen Ideen herausragende Bücher zu machen. Also habt keine Scheu und meldet Euch bei uns.

Zum Autor:

www.tamlang.de

Kommentare zur Pressemitteilung