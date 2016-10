Rheinische Post: Union zeigt sich zu Einigung bei Kaiser's Tengelmann skeptisch

(ots) - Unionsfraktionsvize Michael Fuchs (CDU) hat mit

Skepsis auf die Einigung im Schlichterverfahren zur angeschlagenen

Supermarktkette Kaiser's Tengelmann reagiert. "Ich hoffe sehr, dass

die betroffenen Arbeitnehmer jetzt Planungssicherheit bekommen",

sagte Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe), ergänzte jedoch: "Nach dem Hin-und-Her der letzten

Monate glaube ich an eine Einigung aber erst, wenn ich sie schwarz

auf weiß sehe." Das gesamte Verfahren sei "natürlich alles andere als

optimal" gewesen, so der CDU-Wirtschaftspolitiker. "Ich glaube

trotzdem, dass wir auch in Zukunft die Option einer Ministererlaubnis

brauchen. Wir müssen aber über Regeln nachdenken, wie wir das

Ministererlaubnis-Verfahren verbessern und stärken können", sagte

Fuchs. So eine Hängepartie wie bei Edeka-Tengelmann solle sich

jedenfalls nicht wiederholen.







Datum: 31.10.2016 - 17:07

