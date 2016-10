neues deutschland: Kaiser's: Kleines Märchen für Supermärkte

(ots) - Was war das für ein Gezerre um die

Kaiser's-Tengelmann-Übernahme: In den vergangenen Wochen jagte eine

Eilmeldung die nächste, als Tageszeitungsredakteur musste man ständig

befürchten, dass der Inhalt der geschriebenen Nachricht bereits bei

der Auslieferung der aktuellen Ausgabe überholt sein würde. Doch das

war natürlich gar nichts gegen die Ängste, die Tausende Beschäftigte

der Supermarktkette seit über zwei Jahren Tag für Tag ausstehen

mussten: Die Sorge um den Job wurde immer wieder durchbrochen von

kleinen Augenblicken der Hoffnung, etwa als Wirtschaftsminister

Sigmar Gabriel die Komplettübernahme durch Edeka mit Hilfe der

Ministererlaubnis durchsetzen wollte. Die gerichtlichen Klagen der

Einzelhandelsmitbewerber zerstörten das zarte Hoffnungspflänzchen

jedoch sogleich wieder. Zuletzt sah es so aus, als würden Hunderte

Arbeitsplätze bei der geplanten Zerschlagung des Unternehmens auf der

Strecke bleiben. Am Montag aber konnten Mitarbeiter wie Redakteure

zunächst aufatmen. Die Schlichtung unter Vorsitz von Altbundeskanzler

Gerhard Schröder scheint gelungen, 15 000 Arbeitsplätze zumindest für

die nächsten Jahre gesichert. Die Bezeichnung Märchen verdient die

Rettung der angeschlagenen Supermarktkette zwar nicht mehr. Aber bei

so vielen schlechten Nachrichten wie in der letzten Zeit erscheint

der hart erkämpfte Kompromiss vielleicht trotzdem vielen

Beschäftigten fast ein bisschen märchenhaft.







