Müncheberg, 1.11.2016 Heute erscheint das Kinderbuch "Euko und die fliegenden Füchse" der Heidelberger Autorin Dani Vanreusel. Auf den ersten Blick ist es ein liebevoll von der Autorin selbst illustriertes Kinderbuch. Auf den zweiten Blick hat es einen ernsten Hintergrund.

Australien, unbekannter Kontinent, weit, weit weg. Land der Kängurus und Koalas. Land der Eukalyptusbäume und endlos langer Steppen.



"Euko und die fliegenden Füchse" entführt kleine und große Leser, Zuhörer und Mitleser in das so ferne unbekannte Land, und zwar genauer in die Blauen Berge, knapp westlich von Sydney, wo die Artenvielfalt der Eukalyptusbäume so groß ist, dass sie seit dem Jahr 2000 zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören.



Dort treffen wir den Koala Euko und seine Freundin Lola. Denn ihr Lieblingsplatz, ein riesengroßer Eukalyptusbaum, ist in Gefahr. Auf rätselhafte Art und Weise verliert dieser seine Blätter. Das ist schlimm, denn diese Riesenbäume bieten nicht nur Unterschlupf, sondern bilden auch die Nahrungsgrundlage der Koalas.



Tapfer ist der Koalajunge Euko gemeinsam mit seiner Freundin dem Rätsel der fallenden Blätter auf der Spur und mit Hilfe guter Freunde kümmern sie sich um ihren Eukalyptusbaum.



Mit ihrem ersten Kinderbuch möchte Dani Vanreusel, neben Spaß und Abenteuern, auch Mut und Freundschaft in den Vordergrund rücken. Außerdem ist es ihr eine Herzensangelegenheit über die Zerstörung der Eukalyptuswälder und die Gefährdung ihrer Bewohner zu schreiben, um schon Kinder zu sensibilisieren, mehr über dieses Umweltthema zu erfahren. Und so ganz nebenbei lernen die Kinder einige der Tiere und zwei typische Pflanzen Australiens kennen.



Koalas wurden früher gejagt und ihr Lebensraum, die zusammenhängenden Eukalyptuswälder, werden immer mehr zerstört. Die Koalas, wie die Känguruhs Beuteltiere, sind gefährdet und werden, heutigen Prognosen nach, in 60 Jahren vom Aussterben bedroht sein (weniger als 300 Tiere).



Da jedes Jahr über 4000 Koalas durch menschliche Ursachen sterben, hat sich der auch sonst sozial engagierte Carow Verlag dazu entschlossen, von jedem verkauften Euko-Buch einen Teil des Erlöses der gemeinnützigen Organisation "Friends of the Koala Inc." im ostaustralischen Bundesstaat New South Wales zu spenden, die nicht nur kranke Koalas pflegen, sondern sich auch um verwaiste Koalababys kümmern und Landbesitzern beim Wiederaufforsten mit verschiedenen Eukalyptusbaumsorten helfen.





Aber nicht nur den Koalas will der Verlag helfen, sondern auch dem heimischen Markt den Rücken stärken. Wie schon alle bisher vom Carow Verlag gedruckten Produkte, ist auch "Euko und die fliegenden Füchse" von einer deutschen Firma in Deutschland gedruckt worden.



Das 21x21 cm Hardcover Buch im ungewöhnlichen Quadratformat lädt zum gemeinsamen Lesen, aber auch zum Vor- oder Selbstlesen ein und ermöglicht es den Kindern, die Bilder gut zu erkennen, wenn sie es vorgelesen bekommen. Auf den großen Seiten kommen die schönen, teils formatfüllenden Bilder besonders gut zur Geltung.



Der Text wird dabei von Zeichnungen in Acryl-Tusche-Aquarellstift-Mischtechnik farbenprächtig und altersgerecht illustriert. Die Schrift ist sowohl für Erstleser als auch für diejenigen, die das Buch ihren Kindern und Enkeln vorlesen, sehr gut geeignet.



Die sechs Kapitel des Buches umfassen insgesamt 60 Seiten und unterstreichen damit, dass vor allem Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren die Zielgruppe sind: Der Text ist durchgängig so gegliedert, dass er dem Lese- und Aufnahmevermögen dieser Altersgruppe entspricht.



Das Buch „Euko und die fliegenden Füchse“ ist ab dem 1. November in allen Buchhandlungen, bei allen Onlinebuchhändlern und über den Verlagsshop bestellbar und ebenfalls als eBook erhältlich.







Details zu der Autorin sowie Leseproben und andere Infos findet man auf der Seite http://euko.carow-verlag.de







Über das Buch



Titel: Euko und die fliegenden Füchse

Hardcover, 60 Seiten

Autor und Illustrationen: Dani Vanreusel

ISBN: 3944873068

Preis: 13,90 Euro

Kindle E-Book: 4,50 Euro







Über den Verlag



Der Carow Verlag wurde von Elisa Carow, einer jungen und enthusiastischen literaturbegeisterten autistischen Frau, am 9.9.2012 mit dem Ziel gegründet, auch unbekannten Autoren und ausgefallenen Themen und Ideen eine Chance zu geben, über einen klassischen Verlagsweg zu publizieren. Die Produkte des Verlages kommen aus allen Bereichen, z.B. Bücher, eBooks, Hörbücher, Schulungsmaterial, Kreativsets und Kartenspiele.



Kontakt: Carow Verlag, Philippinenhof 6a, 15374 Müncheberg , 033432/747337 oder kontakt(at)carow-verlag.de, Ansprechpartner ist Elisa Carow.





Über die Autorin







Die Autorin, Jahrgang 75, wuchs in Arnstadt auf und verbrachte dort ihre gesamte Kindheit und Jugend. Nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth arbeitete sie mehrere Jahre für eine große Steuerberatungsgesellschaft in München. Mit dem Ziel eines Berufswechsels kehrte sie dem Büro den Rücken und absolvierte mehrere Praktika, u.a. in Architektur und Marketing, in Bristol, England.



Nach ihrer Rückkehr aus England arbeitet sie als Berufsschullehrerin und unterrichtet hauptsächlich Steuerfachangestellte.



Trotz „trockener" Steuergesetze verlor die Autorin ihr zeichnerisches Talent, das sich bereits in der Kindheit zeigte, nie aus den Augen. Sie begann wieder zu zeichnen und - gepaart mit ihrer Begeisterung für Australien - entwickelte sie die Idee von Euko, dem kleinen Koala. In ihren Illustrationen drückt sie ihre Liebe zu klaren Strukturen und leuchtenden Farben aus. Die Autorin präsentiert mit „Euko und die fliegenden Füchse" ihr erstes Kinderbuch, dem weitere Bände folgen sollen.











