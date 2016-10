Jonglieren fördert Gehirn & Gesundheit

Internationale Gesundheitsmesse intersana - Fr 11.11. - So 13.11. - Messe Augsburg

Jonglieren auf der intersana - 11.11.-13.11.2016 - Halle 5, Stand J23

(firmenpresse) - Einer der interessantesten und beliebtesten Adressen für Gesundheitsorientierte ist die internationale Gesundheitsmesse intersana, die seit 12 Jahren in Augsburg stattfindet. Auch dieses Jahr wird auf dem Messegelände in Augsburg von Freitag 11. bis Sonntag 13. November die intersana stattfinden. Mehr als 140 Vorträge und 30 Workshops werden stattfinden. Von Akupressur bei Kopfschmerzen aus der TCM - Atemübungen - Mentale Fitness und Entspannung - Geführte Meditation - Lachyoga - bis hin zu Sport- und Jonglierübungen als Gehirntraining. Das Jonglieren nimmt mit täglich drei Vorträgen oder Workshops eine besondere Stellung auf der intersana ein. Hierfür konnte der Veranstalter die Jonglierschule München bzw. den Jonglier-Experten Stephan Ehlers aus München gewinnen, der mit seinen REHORULI®-Jonglier-Lernmedien zu Europas größtem Anbieter von Jonglier-Lernmedien zählt. Hier alle Termine und Uhrzeiten von Stephan Ehlers / Jonglierschule München (Halle 5, Stand J23):

Vorträge je 40-45 Min.

---------------------------------------

Warum sanfte Bewegungen Körper & Geist nachhaltig optimieren können.

Fr 11.11.2016 - 11:00 - Raum 4

Die verblüffenden Gemeinsamkeiten von Jonglieren & Yoga.

Sa 12.11.2016 - 11:00 - Raum 4

Vortrag: Jonglieren - spielend wirksam das Gehirn trainieren

So 13.11.2016 - 11:00 - Raum 1

Workshop je 20 Min.

-----------------------------

Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie

Fr 11.11.2016 - 13:00 Uhr

Sa 12.11.2016 - 14:00 Uhr

So 13.11.2016 - 13:30 Uhr

Vortrag auf der Hauptbühne

-----------------------------------------

Jonglieren - Wirksames Gehirntraining

Fr 11.11.2016 - 15:50 Uhr

Sa 12.11.2016 - 15:20 Uhr

So 13.11.2016 - 16:00 Uhr

Freikarten für die Intersana 11.11. - 13.11.2016, Messe Augsburg

Die Jonglierschule München (Halle 5, Stand J23) bietet noch ein paar Freikarten für die Gesundheitsmesse intersana an. Wer die letzten Freitickets nutzen möchte, schreibt einfach eine Mail an info(at)rehoruli.de oder ruft an bei Tel. (089) 17 11 70 36.





Stephan Ehlers hatte 1998 eine Idee für ein Jonglier-Lernsystem, das absoluten Anfängern in verblüffend kurzer Zeit das Werfen und Fangen mit drei Bällen ermöglichen sollte. Gemeinsam mit seiner Frau Gabriele entwickelte er REHORULI® zum mittlerweile erfolgreichsten und meist genutzten Jonglier-Lernsystem in Deutschland. 2003 lernten beim ersten öffentlichen REHORULI®-Weltrekordversuch 54 Anfänger in 60 Minuten gleichzeitig das Jonglieren mit drei Bällen. Die aktuelle Bestmarke liegt zur Zeit bei 445 Anfängern, die in nur 30 Minuten (!) mit REHORULI® das Werfen und Fangen mit drei Bällen gelernt haben.



2005 erschien die erste Ausgabe des Buches "REHORULI® - Jonglieren lernen mit Erfolgsgarantie" (auch in engl. und ital. erhältlich), das eine 100% Geld-zurück-Garantie anbietet, wenn man mit diesem Buch nicht das Jonglieren mit 3 Bällen schafft. Die REHORULI®-Jonglier-Anleitung mit allen 34 Wurf- und Fangübungen des Jonglier-Lernsystems REHORULI® sind aktuell in acht Sprachen verfügbar. Auch im Internet können unter www.jonglier-fix.de kostenfrei alle Wurf- und Fangübungen abgerufen werden. Die Jonglier-Fix-App ist ebenfalls kostenfrei bei Google-Play und AppStore erhältlich.



Darüber hinaus bieten Gabriele und Stephan Ehlers das Jonglieren-Lernen überaus erfolgreich in verschiedenen Eventformaten an (mit oder ohne Vortrag - mit oder ohne Moderation - für internationale Führungskräfte in englisch oder französisch - als Teamevent oder um Motivation und Begeisterung erlebbar zu machen). Zahlreiche Unternehmen von A wie adidas bis Z wie Zurich Versicherungen gehören zu den Auftraggebern. Seit 2006 bieten Gabriele und Stephan Ehlers Train-the-Trainer-Workshops an, um ihr Wissen an andere Trainer/Weiterbildner weiterzugeben. Zur Zeit gibt es 60 zertifizierte REHORULI®-Trainer in Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, England und Russland.

