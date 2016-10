Beratung bei Geschäftstätigkeit in den VAE

AGAMON Consulting bietet Unternehmen und Freiberuflern, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig werden möchten, kompetente Beratung an.

(firmenpresse) - Berlin, 31. Oktober 2016 - Unternehmen oder freiberuflichen Fachkräften, die sich mit dem Gedanken tragen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig zu werden - sei es, ein Unternehmen in den VAE zu gründen oder als Fachkraft dort zu arbeiten oder Fachkräfte zu entsenden - steht AGAMON Consulting ab sofort mit ihrer Erfahrung als internationale Berater (mit lokalen Kooperationspartnern) zur Verfügung.

Das Leistungsspektrum beinhaltet u.a.:

- Gründung, Umstrukturierung und Auflösung von Gesellschaften in den VAE, Freihandelszonen und Offshore - Gebieten.

- Strategische Planung der Entsendung von Fachkräften mit Fokus auf Arbeitsmigrationsrecht.

- Beratung in allen Aspekten der Arbeitsmigration (lang- und kurzfristige Entsendungen in den VAE) für bereits niedergelassene Gesellschaften.

Auf Grund der langjährigen Erfahrungen und Tätigkeit in den VAE sind wir mit den Rechtsvorschriften des Arbeitsmigrationsrechts und den Gepflogenheiten in der Praxis bestens vertraut. Der gute und intensive Kontakt zu den relevanten Behörden und Akteuren vor Ort gewährleistet eine schnelle und professionelle Bearbeitung aller erforderlichen Prozesse.

AGAMON Consulting GmbH ist eine Managementberatungsgesellschaft, die sich auf Risikomanagement und Compliance Management spezialisiert hat. Die Leistungsschwerpunkte liegen in der individuellen Beratung mittelständischer Unternehmen bei Aufbau und Implementierung von Risiko- und Compliance Management Systemen. Daneben bietet AGAMON Consulting die Durchführung von Compliance-Audits, Risiko-Audits sowie Compliance Inhouse Schulungen an. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin sowie einen weiteren Standort in München und ist bundesweit tätig.

AGAMON Consulting GmbH

AGAMON Consulting GmbH

Dipl.-Bw. Eckart Achauer

Friedrichstr. 171

10117 Berlin

eckart.achauer(at)agamon-consulting.de

0049 30 5200 484 94

http://www.agamon-consulting.de



Firma: AGAMON Consulting GmbH

Ansprechpartner: Dipl.-Bw. Eckart Achauer

Stadt: Berlin

Telefon: 0049 30 5200 484 94





