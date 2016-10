Berufliches Spektrum mit Ausbilderschein erweitern

Wochenend? Crash ? Kurs in Berlin

(LifePR) - Wer seine Kompetenzen erweitern will, sollte sich durch den Ausbildereignungsschein die Berechtigung zum Ausbilden erwerben.

In Deutschland ist jeder Betrieb verpflichtet, der nach dem dualen System ausbildet, mindestens einen Ausbilder nach der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) zu beschäftigen, der sowohl Ansprechpartner für die Auszubildenden als auch betriebsintern für die Ausbildung insgesamt verantwortlich ist.

Unverzichtbar für Führungskräfte jeder Branche

Auch für Führungskräfte sind diese Eigenschaften immer von größerer Bedeutung, was für ganz neue Berufsbilder sorgt. Themen wie Personalführung, das Planen und Durchführen von einer Ausbildung oder das Anwenden von situationsgerechten Führungsmethoden gewinnen an Bedeutung. Als Führungskraft gleich welcher Branche ist der Ausbildereignungsschein also unverzichtbar!

Hohe Erfolgsquote bei IHK Prüfung

Die Prüfung setzt sich aus einem theoretischen und einem praktischen Teil zusammen. Der theoretische Teil wird schriftlich geprüft, bei dem praktischen Teil hat man als Prüfling die Wahl zwischen einem Rollenspiel oder einer Präsentation. Laut Statistik wählen 98 Prozent das Rollenspiel, an dem die Durchführung einer Situation demonstriert werden soll.

Die Erfolgsquote bei der IHK Prüfung ist sehr hoch ? circa 98 Prozent der Teilnehmer schaffen die Qualifikation auf Anhieb.

Vorbereitung: kurz und knackig mit Crash Kurs

Dennoch ist eine professionelle Vorbereitung sehr zu empfehlen. Die ebam Akademie bereitet gezielt in vier Tagen , verteilt auf zwei Wochenenden, auf die Prüfung vor. Die erfahrenen Referenten wissen genau, worauf es bei der Prüfung ankommt und vermitteln das nötige Wissen kompetent und kompakt.

Der nächste Wochenendkurs in Berlin startet am 12.11.2016.

Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...





Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.

Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.





