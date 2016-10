Sparkassen DirektVersicherung gehört zu den günstigsten Anbietern

Kfz-Versicherung: Wechseltermin 2016: Stiftung Warentest testet 72 Autoversicherer / S-Direkt mit"AutoBasis" und"AutoPlusPro-tect" beim Teilkasko- und Vollkaskotarif"besser" und"weit besser" / Von Kunden empfohlen

Cramer:"Ein günstiger Preis und ein guter Service müssen sich nicht gegenseitig ausschließen"

(firmenpresse) - Die Sparkassen DirektVersicherung (S-Direkt) gehört zu den günstigsten Autoversicherern in Deutschland. Das ergab eine Untersuchung der Stiftung Warentest, bei der die Preise von 72 Anbietern in insgesamt 159 Tarifen analysiert wurden. Das Beitragsniveau in jeder getesteten Altersklasse (20, 40 und 70 Jahre) wurde für die S-Direkt im Vergleich zu anderen Kfz-Versicherungen mit "besser" oder "weit besser" eingestuft. "Die Ergebnisse in den unterschiedlichen unabhängigen Tests sind ein schöner Beweis dafür, dass unser 3-S-Konzept greift und sich ein guter Preis und ein guter Service nicht gegenseitig ausschließen müssen", unterstreicht Dr. Jürgen Cramer, Vorstandsmitglied der S-Direkt.

"Wer vergleicht, der kann oft Hunderte Euro sparen", schreibt die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift Finanztest. Die Sparkassen DirektVersicherung gehörte mit ihrem Tarif "AutoBasis" und ihrem Premiumprodukt "AutoPlusProtect" zu den günstigsten Versicherern - sowohl bei der Teilkasko als auch in den Vollkaskotarifen.

Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe, der Sparkassen-Organisation. Als Direktversicherer kommt das Unternehmen dem Wunsch einer zunehmenden Zahl von Kunden entgegen: Der Kauf von Versicherungsprodukten und die Abwicklung von Schadenfällen sollen "direkt" erfolgen - z. B. einfach per Telefon oder Internet. Kunden mit dieser Erwartung bietet die S-Direkt das 3-S-Konzept: Sparpreise, Service und Sicherheit.

