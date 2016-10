taz-Kommentar von Georg Löwisch über die Festnahmen in der Cumhuriyet-Redaktion

(ots) - Wir kommen in Deutschland gerne mal auf die

Pressefreiheit zu sprechen. Auf Symposien und in Leitartikeln wird

über sie nachgedacht. Ob sie nicht tangiert wird, wenn Behörden

mauern. Ob sie gefährdet ist, wenn immer weniger Rechercheure immer

mehr PR-Leuten gegenüberstehen. Ob sie nicht wackelt, die

Pressefreiheit, wenn ein Teil des Publikums den Medien pauschal die

Glaubwürdigkeit abspricht. Wichtige Fragen. Aber was Pressefreiheit

wirklich bedeutet, davon haben wir am Ende keine Ahnung.



Was Pressefreiheit wirklich bedeutet, erleben jene, denen sie

entrissen wird. So wie Akin Atalay, der Verlagschef von Cumhuriyet,

in der Türkei die auflagenstärkste jener Zeitungen, die Recep Tayyip

Erdogan noch kritisieren. Atalay hat am Montagmorgen erfahren, dass

sein Haus durchsucht wurde. Er ist auf Reisen im Ausland, seine

Familie befindet sich dagegen in Istanbul. Der

Cumhuriyet-Chefredakteur Murat Sabuncu: festgenommen. Dessen

Vorgänger Can Dündar: Haftbefehl erlassen. Zwölf weitere Kollegen: in

Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft Cumhuriyet vor, die PKK und die

Gülen-Bewegung zu unterstützen. Anders gesagt: Erdogan terrorisiert

die Medien unter dem Vorwand, den Terror zu bekämpfen.



Auch gegen Akın Atalay, den Cumhuriyet-Verlagschef, wurde

Haftbefehl erlassen. Was Pressefreiheit bedeutet - er weiß es.

Deshalb zitieren wir, was er uns gesagt hat: "Die Anschuldigungen

sind so absurd, dass wir nur sprachlos sind. Jeder weiß, dass es sich

um Lügen handelt. Das einzige Ziel der Regierung ist, Cumhuriyet

komplett zu schließen. Es geht darum, alle kritischen Stimmen in der

Gesellschaft zum Schweigen zu bringen. Wir rufen die ganze Welt zur

Solidarität mit Cumhuriyet und zum Widerstand gegen diese

Ungerechtigkeit auf."



Am Montagmorgen in der Redaktionskonferenz der taz ging es auch um

andere wichtige Themen - um Rentenpolitik, um Biolandwirtschaft und



deutsche Investitionen in China. Jeden Tag sortiert eine Zeitung nach

ihrer eigenen Logik Themen und Ereignisse. Aber der Putsch gegen eine

Zeitung, der wir uns verbunden fühlen, sprengt diese Logik. Man

erahnt, was Pressefreiheit wirklich bedeutet. Das geht uns nahe. Und

deshalb titeln wir in dieser Ausgabe mit einem Zeichen der

Solidarität, deshalb berichten wir auf Seite 2 und 3.



Zwar hat Erdogan in der Türkei schon über 160 Medien lahmgelegt,

mehr als 120 Journalisten sitzen in Haft. Hürriyet, die

auflagenstärkste Zeitung, berichtet schon lange nicht mehr kritisch

über die Regierung, sondern wurde zu deren Sprachrohr. Im

Staatsfernsehen werden Karten einer Türkei in den Grenzen des späten

Osmanischen Reichs präsentiert. Die Presse ist in der Türkei schon

lange nicht mehr frei - so wie es eine Demokratie zum Leben bräuchte.

Aber viele mutige JournalistInnen schreiben noch. Was sie sehen, was

sie denken, was ist. Für sie ist die Cumhuriyet ein Wahrzeichen. Sie

ist, 1924 gegründet, die älteste Zeitung des Landes. Sie will die

Trennung von Staat und Religion. Erdogan will den Islam als

Staatsreligion.



Cumhuriyet heißt übersetzt "Republik". Die Türkei noch als solche

zu bezeichnen, als Republik, fällt immer schwerer. Aber um diese

Zeitung muss man kämpfen.







