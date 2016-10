GCL-SI verkündet Ausstieg aus EU-Mindesteinfuhrpreisvereinbarung

(ots) - GCL System Integration Technology

(GCL-SI) (SZ:002506), eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden

Energiekonzerns GCL, hat heute den Ausstieg aus der

Mindesteinfuhrpreisvereinbarung der Europäischen Union

bekanntgegeben.



Die Mindesteinfuhrpreisvereinbarung ist ein Instrument der

Europäischen Union (EU), mit der sie den Import von

Solarmodulprodukten chinesischer Hersteller beschränkt. Im Rahmen der

Vereinbarung, an die sich GCL-SI bislang gehalten hat, müssen

chinesische Solarhersteller ihre Solarzellen und Solarmodule zu einem

Preis über einem festgelegten Mindesteinfuhrpreis verkaufen. Wenn

sich ein Unternehmen nicht daran hält, fallen Antidumping- und

Ausgleichszölle an. Bei GCL-SI belief sich der Antidumpingzoll auf

41,3 % und der Ausgleichszoll auf 6,4 %.



Shu Hua, Präsident von GCL-SI, merkte an: "Wir haben den

europäischen Markt für Solarprodukte genau untersucht und sind zu dem

Schluss gekommen, dass der durchschnittliche Verkaufspreis für

Solarmodule in allen wichtigen EU-Märkten sinkt. Daher spiegelt der

derzeitige Mindesteinfuhrpreis nicht die tatsächliche

Marktpreissituation von heute wider. Der Mindesteinfuhrpreis

behindert chinesische Hersteller bei der Belieferung des europäischen

Markts mit kostengünstigen Lösungen für sauberere Energien. Damit

behindert er auch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten, wobei der

europäische Bedarf an sauberen Energien momentan riesig ist. Aus

diesem Grund ist es definitiv für beide Seiten keine

Win-Win-Situation."



"Wir haben uns zum Ausstieg aus der

EU-Mindesteinfuhrpreisvereinbarung entschieden, um die

Wettbewerbsposition von GCL zu festigen und weiter unser Ziel zu

verfolgen, den europäischen Markt mit saubereren Energien zu

versorgen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Entscheidung für

europäische Energieerzeuger, Verbraucher und die Umwelt einen



positiven Effekt haben wird", fügte Shu hinzu.



Informationen zu GCL-SI



GCL System Integration Technology Co., Ltd. (SZ: 002506) (GCL-SI)

ist Teil der 1990 gegründeten GOLDEN CONCORD Group (GCL), ein

internationales Energieunternehmen, das auf die Produktion sauberer

und nachhaltiger Energie spezialisiert ist. Die weltweiten

Vermögenswerte betragen nahezu 16 Milliarden USD. Die Unternehmen

lieferten 2015 weltweit gemeinsam mehr als 2 GW an Modulen und

stellen derzeit mehr als 30 % des Bedarfs an Polysilizium und Wafern

in der Solarbranche bereit.







