Die?Weltmeister? ihrer Branche: Sportfachwirte (IHK)

(LifePR) - Sponsoren, Medien, Publikum, Emotionen, Sieger und Verlierer ? das alles erwartet das Publikum auf einem Sport Event. Promotion, Sponsoring, Marketing, Organisation ? das alles erwartet einen Sportfachwirt (IHK).

Sportfachwirte spielen in der Profiliga, sorgen im Hintergrund dafür, dass die Sportler im Rampenlicht stehen und unter optimalen Bedingungen einen fairen Wettkampf führen können. Dass die nötigen Finanzen zur Verfügung stehen, ein Turnier im öffentlichen Interesse steht und sich somit auch für die Sponsoren rechnet.

Fachpersonal gesucht

Jedes Dorf verfügt über diverse Sportvereine, Sport ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft. Egal ob Kleinstadt, Metropole, Bundesland oder Kontinent ? Sport ist von weltweitem Interesse und ein globales Thema. Deswegen ist eine große Zahl an Sporteinrichtungen händeringend auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Die höchste Qualifizierung hat man als staatlich geprüfter Sportfachwirt (IHK).

Gewinner der Branche als Sportfachwirt (IHK)

Diese Qualifikation ist in der heutigen Berufswelt die ideale Voraussetzung, in den vielschichtigen Arbeitsbereichen des Sportbusiness Karriere zu machen. Sportfachwirte übernehmen selbstständig planerische Aufgaben, steuern und kontrollieren unterschiedlichste Aufgabenstellungen mit Hilfe ihres betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Know-hows. Sie entwickeln Veranstaltungskonzepte, akquirieren neue Kunden und pflegen bestehende Kundenbeziehungen. Darüber hinaus zeichnen sie sich verantwortlich für Personalführung und Teamarbeit. Die umfassenden Themenbereiche qualifizieren sie für unterschiedlichste Aufgaben ? ob innerhalb eines Unternehmens oder in der Selbstständigkeit.

Wer einen beruflichen Sprint hinlegt, kann sich in nur 12 Wochen in Vollzeit auf die IHK Prüfung vorbereiten. Die ebam Akademie bietet den nächsten Lehrgang in Hamburg ab 14.11.2016 an.

Der Lehrgang findet in den neuen, großzügigen Räumlichkeiten der ebam Akademie am Winterhuder Weg 29 statt.



Information und Anmeldung unter http://www.ebam.de/...



Die ebam Business Akademie bietet seit 1993 Aus- und Weiterbildungen sowohl berufsbegleitend als auch Vollzeit an. ebam Standorte sind München, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Köln.

Das Schulungsangebot reicht von Tagesseminaren über Kurzlehrgänge bis hin zu mehrmonatigen Qualifizierungen. Interessierte finden Kurse, die auf IHK-Abschlüsse vorbereiten als auch ebam-interne Abschlüsse.

Das Qualitätsmanagementsystem der ebam Akademie ist nach AZAV zertifiziert, fast das gesamte Kursprogramm kann mit einem Bildungsgutschein besucht werden.





