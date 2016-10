Führende Gesundheitsexperten aus aller Welt fordern eine weltweite Versammlung zur Krebsbekämpfung im Jahr 2017, um zur Verhinderung von Millionen frühzeitiger Todesfälle aufgrund dieser Krankheit beizutragen

(ots) -



Heute haben sich 250 führende Krebs- und Gesundheitsexperten aus

aller Welt auf dem World Cancer Leaders' Summit (WCLS) versammelt, um

zu einer umfassenden und wirksamen Weltgesundheitsversammlung (WHA)

zur Bekämpfung von Krebs aufzurufen. Dies ist als Reaktion auf den

Bedarf von Ländern zu betrachten, die dringend Unterstützung beim

Aufbau hochwertiger nationaler Krebsbekämpfungsprogramme benötigen,

um dazu beizutragen, das Ziel der Weltgesundheitsorganisation zu

erreichen, bis zum Jahr 2025 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund

nicht übertragbarer Krankheiten um 25 Prozent zu reduzieren.



Die Notwendigkeit sowie die Bestimmung dieser neuen

Beschlussfassung wurde durch einen richtungsweisenden, innovativen

Bericht gefördert, der heute veröffentlicht wurde und die größten

Herausforderungen bei der Krebsbekämpfung bestimmt, die sofort

angegangen werden müssen.



Der von der Internationalen Vereinigung für Krebsbekämpfung

herausgegebene World Cancer Declaration Progress Report 2016 betont,

dass obwohl bedeutende Fortschritte in Schlüsselbereichen wie der

Krebsplanung oder der Politik zur Umsetzung von Strategien für

Rauchverbote gemacht wurden, weitere Anstrengungen erforderlich sind,

um folgende Meilensteine zu erreichen:



- Ausweitung der Tabakkontrolle, um die vollständige Umsetzung des

WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakkonsums zu

erreichen sowie die Aussetzung gegenüber anderen

Krebsrisikofaktoren wie beispielsweise der Fettleibigkeit zu

reduzieren;

- Einrichtung eines effektiven populationsbasierten Krebsregisters;

- Ausarbeitung besserer Lösungen für den weltweiten Mangel an

Arbeitskräften in der Onkologie;

- Gewährleistung des Zugangs zur Krebsdiagnose, -behandlung und

-versorgung.



"Angesichts der weniger als 10 Jahre, die zur Umsetzung des Ziels



der Verringerung vorzeitiger Todesfälle von nicht übertragbaren

Krankheiten um 25 Prozent verbleiben, müssen Regierungen und

Entscheidungsträger nun handeln, um einen gerechten Zugang zu

Dienstleistungen zu gewährleisten, damit die Menschen mit Krebs leben

und überleben können. Mit der heutigen Veröffentlichung des World

Cancer Declaration Progress Reports 2016 fordert die UICC weltweit

Führungskräfte auf, aus den bisherigen Krebsbekämpfungserfolgen zu

lernen, aber auch ausreichende Ressourcen zu gewährleisten und sich

auf die Stärkung der Gesundheitssysteme zu konzentrieren, damit diese

die bedeutenden Herausforderungen, die der anhaltende Anstieg von

Krebsfällen mit sich bringt, bewältigen können," sagte Professor

Tezer Kutluk, President von UICC.



Die Auswirkungen von Krebs auf der ganzen Welt sind epidemisch.

Heute ist jeder dritte Mensch (36 Millionen) von Krebs betroffen, und

jedes Jahr sterben mehr als acht Millionen Menschen an der Krankheit,

von denen vier Millionen vorzeitig sterben (im Alter von 30 bis 69

Jahren). Schätzungen zufolge werden diese Krankheitsfälle bis zum

Jahr 2025 auf eine alarmierende Zahl von sechs Millionen vorzeitigen

Krebstodesfällen pro Jahr ansteigen, es sei denn, es werden weitere

Maßnahmen ergriffen, um die Krankheitsrate zu senken.



Der World Cancer Declaration Progress Report 2016 konsolidiert die

Meldungen von mehr als 150 Krebsorganisationen aus 113 Ländern auf

der ganzen Welt. Den vollständigen Bericht finden Sie auf: http://www

.uicc.org/sites/main/files/atoms/files/UICC_WorldCancerDeclaration_Pr

ogress_Report_2016_Book.pdf



Redaktionelle Hinweise



Über den World Cancer Leaders' Summit



Der im Jahr 2006 zum ersten Mal veranstaltete World Cancer

Leaders' Summit (WCLS) ist das wichtigste jährliche Treffen

hochrangiger Experten mit dem ausschließlichen Ziel der Beeinflussung

der globalen Strategie zur Krebsbekämpfung. Die Veranstaltung

versammelt wichtige Entscheidungsträger aus der ganzen Welt und

fördert eine rechtzeitige Debatte über neue Fragen im Zusammenhang

mit Krebs. Es bietet ein wichtiges Forum zur Sicherstellung einer

globalen, sektorübergreifenden Reaktion sowie zur Gewährleistung der

Rechenschaftspflicht bei der Bewältigung der ausufernden

Krebsepidemie.



2016 WCLS ? "Morgen ist jetzt: Unsere Reise bis 2025"



Die WCLS 2016 wird in Zusammenarbeit mit der Internationalen

Agentur für Krebsforschung (IARC), der Internationalen

Atomenergiebehörde (IAEA) sowie der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

in Verbindung mit dem Weltkrebskongress 2016 abgehalten. 250

Führungskräfte und politische Entscheidungsträger wollen sich an der

Verkündung bisheriger Fortschritte in ihrem Land sowie ihrer Region

beteiligen, da nun bereits zehn Jahre seit der Veröffentlichung der

ersten Weltkrebserklärung vergangen sind und die Halbzeit auf dem Weg

zur Erreichung des globalen Ziels zur Reduzierung vorzeitiger

Krebstodesfälle um 25 Prozent bis 2025 erreicht wurde.



Zu den wichtigsten Zielen zählen:



- Sensibilisierung der führenden Entscheidungsträger zur

Sicherstellung, dass Krebs zu einer globalen Priorität im

Gesundheitsbereich aufsteigt

- Bereitstellung eines Forums für den Austausch von Informationen und

innovativen Ideen, wie die Krebsepidemie umzukehren und eine

nachhaltige Reaktion zu gewährleisten ist

- Definition überzeugender Botschaften zur Unterstützung des globalen

Aufrufs zum Kampf gegen Krebs

- Schaffung einer Kraft, die Politiker und politische

Entscheidungsträger mobilisiert und das Augenmerk der

internationalen Gesundheitspolitik verstärkt auf das Krebsproblem

lenkt



- die Entwicklung bestimmter zeitgebundener Ziele und Indikatoren zur

Messung der nationalen Implementierung von Richtlinien und Ansätzen

zur Vorbeugung und Kontrolle von Krebs,

- die Erhöhung der Priorität von Krebs auf der globalen Gesundheits-

und Entwicklungsagenda,

- sowie die Förderung eines globalen Bewusstseins bezüglich der

Krebsproblematik.







Pressekontakt:

für Medien:

Leah Peyton

E-Mail: lpeyton(at)reddoorunlimited.com

Tel.: +44(0)208-392-8041 / +44-778-819-1434



Abby Purdy

E-Mail: abpurdy(at)reddoorunlimited.com

Tel.: +44(0)20-8392-6929 / +44-7890-914969



Original-Content von: Union for International Cancer Control, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Union for International Cancer Control

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 31.10.2016 - 19:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1418907

Anzahl Zeichen: 6954

Kontakt-Informationen:

Firma: Union for International Cancer Control

Stadt: Paris





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung