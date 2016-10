Lausitzer Rundschau: Falsche Rücksichtnahme - Die Bundesregierung und ihre Reaktion auf die Zustände in Ankara

(ots) - Die Bundesregierung windet sich regelrecht bei der

Frage, ob sie die Verhaftungen regierungsunabhängiger Journalisten in

der Türkei verurteilen soll oder nicht. Mehr als ein "wir sind

besorgt" ist ihr nicht zu entlocken. Auch nicht zu den mehr als 30

000 Verhaftungen und mehr als 100 000 Entlassungen nach dem

versuchten Staatsstreich der Militärs. Es ist falsche Rücksichtnahme

auf einen Partner. Es ist der Versuch, die Augen zuzumachen, den Mund

zu halten und zu hoffen, die Wirklichkeit sei gar nicht so schlimm.

Doch, sie ist noch schlimmer. Wenn die Türkei so weiter macht, wie

Erdogan offenbar will, wird sie sehr bald auf keinem Feld noch ein

Partner sein können, auch nicht militärisch. Die Beitrittsperspektive

zur EU hat sich seit Erdogans Putsch von oben sowieso schon so gut

wie erledigt. Wenn der Staatschef wie angekündigt auch noch die

Todesstrafe einführt, muss die EU die Gespräche sofort auch offiziell

beenden. Klartext kann unter keinen Umständen einen größeren Schaden

stiften als der Potentat täglich selbst verursacht. Im Gegenteil:

Eine klare Verurteilung der westlichen Staatengemeinschaft würde all

jenen in der Türkei helfen, die noch für eine Demokratie in ihrem

Land eintreten. Und auch jenen, die auf den freien Austausch von

Menschen und Gütern mit dem Westen setzen, die auf eine westliche

Orientierung ihres Landes hoffen. Der Präsident beruft sich auf die

Mehrheit, die ihn gewählt hat. Doch eine Demokratie, die

Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Minderheitenrechte und

Menschenrechte derart grob missachtet, ist keine Demokratie, sondern

bestenfalls eine Diktatur der Mehrheit. Und so muss man sie auch

nennen.







