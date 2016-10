Jubiläumsfeier der Tripada Akademie ® geht erfolgreich zu Ende

Tag der offenen Tür mit buntem Programm am 29. + 30.10.2016

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

(firmenpresse) - Am Wochenende des 29. + 30.10.16. fand die Jubiläumsfeier der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal statt. Anlässlich des 10-jährigen Bestehens in der Hofaue 63 gab es zwei "Tage der offenen Tür" mit buntem Programm.

Verschiedene kostenlose Probestunden zu Yoga, Wirbelsäulengymnastik und Pilates wurden ausgenutzt, um unser Programm und die Dozenten kennen zu lernen. Die gemütlich eingerichtete Chillout Lounge wurde für Gespräche in bequemer Runde genutzt mit Snacks, Kaffee und Kuchen.

Während dieser Zeit konnten Lose für die Charity - Tombola gezogen werden. Wir bedanken uns bei allen, die durch den Loskauf fleißig gespendet haben. So konnten 210,00 ? an den Verein "Kindertal" übergeben werden, der Kinder und Jugendliche in Wuppertal unterstützt. Viele tolle Preise der Tripada Akademie wurden gewonnen, darunter eine Yogamatte, ein Yogakissen, ein kompletter 10-Wochenkurs, ein Probemonate "all inklusiv", ein Tripada Shop Gutschein über 50,00 ? und vieles mehr.

Als besonderes Highlight fand am 29.10.16. abends das Comedy-Kabarett mit Silvia Doberenz - "Erleuchtung für Anfänger" statt. Mit sehr viel Humor, Witz und auch Scharfzüngigkeit wurden verschiedene esoterische und spirituelle Themen beleuchtet und eine nicht nur ironische Anleitung mit Tipps zur eigenen "Erleuchtung" gegeben. Das Kabarett war gut besucht, der größte Raum von 100 qm war komplett ausgelastet. Wir bedanken uns bei allen Besuchern und auch bei Frau Doberenz für diese gelungene Veranstaltung.

Bei der Kinderbetreuung wurde gemalt, Laternen gebastelt und Kinderyoga ausprobiert. Im Nebenraum konnten sich die Eltern bei einem Vortrag über die derzeit beste Fördermöglichkeit im Präventionsbereich einer Krankenkasse informieren. Eine Förderung von bis zu 600,00 ? pro Kalenderjahr für Präventionskurse ohne Kursbegrenzung macht es möglich, das ganze Jahr kostenlos an Yoga, Pilates und/oder anderen Kursen in der Tripada Akademie teilzunehmen.

Am Sonntag, den 30.10.16. endete das Jubiläum mit einem schönen Gitarrenkonzert in der Chillout Lounge von Bruno Aleppio und seiner Frau, die zu den einzelnen Liedern passende Geschichten erzählte. Die meditativen Klänge aus seiner Matrix-CD-Serie lud das Publikum zum träumen ein. Der perfekte Ausklang von einem gelungenen Wochenende.





Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada - Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

