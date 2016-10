BERLINER MORGENPOST: Gabriel als Kaiser's Retter / Kommentar von Matthias Thieme

(ots) - Was für ein Bild: Bundeswirtschaftsminister Sigmar

Gabriel drückt Altkanzler Schröder einen Euro in die Hand - für die

erfolgreiche Schlichtung des Tengelmann-Streits. Seht her, lautet die

Botschaft, wir Sozialdemokraten können es noch. Die soziale

Gerechtigkeit im Land sichern, die Arbeiter schützen. Und wir nehmen

nicht einmal Geld dafür. Höchstens einen Euro. Was zwischendurch -

als Gabriels Ministererlaubnis scheiterte - wie das größtmögliche

Imagedesaster für den Wirtschaftsminister und wahrscheinlich

künftigen SPD-Kanzlerkandidaten aussah, kommt nun aus Gabriels

Perspektive zu einem glamourösen Ende. Die Gesellschaft geht vor

rohen Marktkräften, so seine Botschaft. Ob das trägt, wird man sehen.

Jetzt muss das Management liefern. Nur durch Unterstützung der

Politik hat noch keine Supermarktkette auf Dauer Erfolg gehabt.



