Eine Drohne zu Weihnachten?

Weihnachten rückt immer näher. Sollten Sie immer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk sein, so möchten wir Ihnen heute eine Drohne ans Herz legen.

(firmenpresse) - Auch die Herbstmonate neigen sich so langsam dem Ende und damit beginnt nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern auch die Phase, in der wir uns auf die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken begeben. Schon immer waren neue Technikgadgets eine tolle Geschenkidee für unterschiedlichste Personen. Schafft es dieses Jahr auch bei Ihnen eine Drohne auf den Wunschzettel oder gar unter den Weihnachtsbaum? Wir möchten über das neue Hobby des rund um die Drohne berichten und Sie im Folgenden näher über das Drohnenfliegen in Deutschland informieren.

Drohnen gesichtet in Deutschland

Wenn Sie in den Sommermonaten in Parkanlagen größerer Städte unterwegs waren, haben Sie sie vielleicht schon entdeckt. Personen mit einer großen Steuerkonsole oder dem Smartphone in der Hand und dem Blick in den Himmel gerichtet, wo irgendwo über ihren Köpfen ein brummendes oder summendes Fluggerät herumschwirrt. Selbst wenn Sie auf freier Wildbahn bisher noch keine Drohne entdecken konnten, so ist ihnen doch vielleicht das ein oder andere YouTube Video begegnet, welches mit Drohnenaufnahmen und faszinierenden Kamerafahrten auftrumpfen konnte. Tatsächlich sorgen die mit Drohnen erzeugten Aufnahmen oftmals für großes Erstaunen, gerade bei Betrachtern, die diese zum ersten Mal betrachten. Auch bekannte Szenerien wirken aus der Luftperspektive gleich noch beeindruckender und so wird die Bild- und Videoqualität auf ein ganz neues Level gehoben. Die Drohnen vereinen dabei gleich zwei positive Aspekte in einem Gadget. Nicht nur macht schon allein das Steuern der Drohne sehr viel Spaß, verhält sie sich doch in der Luft, wie ein steuerbares Auto auf dem Boden. Darüber hinaus sind Drohnen eben auch eine tolle Ergänzung für jeden Hobbyfotografen und Videokünstler, um seine Arbeit noch zu verbessern.

Wer wünscht sich eine Drohne?

Die Drohne oder der Multikopter sind nicht nur das optimale Geschenk für den Technikliebhaber oder Hardwareexperten. Das neue Gadget hat als Trendgerät längst Einzug in unserem Alltag gehalten. Egal, ob es um den Hobbyfotografen, den anstrebenden YouTuber oder den Videospielfan geht: Eine Drohne bereitet wirklich jedem Freude. Werden Sie selbst zum Hobby Drohnen Flieger oder verschenken Sie eine Einsteiger Drohne mit Kamera, um jemandem eine Freude zu machen.



Sollten Sie Fragen zum Hobby Drohnen haben, treten Sie dafür einfach mit uns in Kontakt oder stöbern Sie in unserem Sortiment.

Für Einsteiger empfehlen wir folgende Drohnen:

Selfiedrohne von Yuneec









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fpv-multicopter.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Rudolf Max & Co

Leseranfragen:

Wiesenstr. 5, 38518 Gifhorn

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.10.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1418915

Anzahl Zeichen: 2854

Kontakt-Informationen:

Firma: Rudolf Max & Co

Ansprechpartner: T. Stein

Stadt: Buchholz i.d.N.

Telefon: 05371 9689979



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.