Trainermanal Tripada Yoga Basic erschienen

Erstes umfassendes Kurskonzept für Yoga in der Gesundheitsförderung von Hans Deutzmann

(firmenpresse) - Für den qualitätsgesicherten Yogakurs " Tripada Yoga Basic" ist das von Hans Deutzmann entwickelte Trainermanual in der ersten Auflage erschienen. Der Kurs ist von der Zentralen Prüfstelle Prävention zentral zertifiziert. Der Kursbesuch wird aus diesem Grund von den gesetzlichen Kassen gefördert. Das Trainermanual umfasst 180 Seiten und beinhaltet den detaillierten Ablauf von 10 Yogastunden. Jede Stunde hat ein Thema, welches schwerpunktmässig beleuchtet wird. Der Themenauswahl lag die Frage zu Grunde, was ein Beginner in einem Anfängerkurs theoretisch und praktisch über Yoga lernen sollte. In der ersten Stunde geht es etwa um die Ziele des Yoga im Allgemeinen und des Tripada Yoga im Besonderen. Diese werden mit den Zielen der Teilnehmer abgeglichen. Zudem lernen die Teilnehmer eine Sitzhaltung - ein Asana -, welche für sie am Besten geeignet ist.Weitere Themen sind die Methoden des Tripada Yoga, die Choreografie der Übungsreihe, das "Stira Sukham Prinzip", Achtsamkeit, Psychosomatik der Tripada Yoga Übungspraxis , Stressbewältigung und Entspannung und die Bedeutung des Atems sowie die Grundlagen der Meditation. Praktisch liegt dem Kurs eine für Anfänger optimierte Übungsabfolge zu Grunde. Es sind im wesentlichen leichte Übungen aus dem Hatha Yoga. Ab 2017 können ausgebildete Yogalehrer (mindestens 2 Jahre) mit einem staatlich anerkannten Grundberuf auf das Konzept fortbilden lassen und den Kurs dann als lizenzierter Partner anbieten. Der Kurs bildet zudem die Grundlage für weitere Tripada Yoga Konzepte, wie Tripada Yoga Basic Plus oder Tripada Yoga Mediate, Tripada Yoga für Schwangere und Tripada Yoga für Kinder. Alle Kurse sind zentral zertifiziert und werden von den Kassen gefördert. Infos auf der Tripada Ausbildungsseite oder der Tripada Hauptseite. Tripada goes Franchise: unser erstes Franchise Partnerstudio in Bocholt.





Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada - Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer - Ausbildung, eine Kinder - Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

