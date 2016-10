Secteo - Facherrichtersuche für Alarmanlagen

Mit unserer Facherrichtersuche fallen Sie nie wieder auf die Maschen von Billiganbietern herein. Jetzt mehr über die Vorteile einer fachgerechten Installation.

(firmenpresse) - Eine Alarmanlage fachgerecht zu installieren, ist eine Aufgabe, die Sie definitiv einem Profi überlassen sollten. Als Großhandel für Sicherheitstechnik konnten wir über Jahre hinweg feststellen, dass einer der Hauptgründe für das Versagen der Technik in der fehlerhaften Installation liegt. Die meisten Personen erkennen zumindest, die Wichtigkeit des Themas Sicherheit. Die Gefahr, Opfer eines Verbrechens im eigenen Zuhause zu werden, ist höher denn je. Eine hochwertige Alarmanlage auf Basis innovativer Technik, kann die eigene Sicherheit deutlich erhöhen und die Gefahr eines Einbruchs senken. Es ist verständlich, dass man bei einem so wichtigen Thema nicht sparen sollte. Sie sollten deshalb nicht unbedingt in die erstbeste Alarmanlage investieren und sich stattdessen hinreichend über die Technik informieren. Wir vertrauen seit Jahren auf die Qualität des Herstellers Jablotron, dessen Produkte ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen und Einbrechern das Handwerk legen. Oft wird allerdings nach der Investition in die Technik selbst versucht, dafür bei der Installation der Alarmanlage zu sparen. Im Folgenden möchten wir Sie daher auf die Gefahren hinweisen, die eine fehlerhafte Installation für Ihre Sicherheit haben kann. Unsere Facherrichtersuche für einen kompetenten und zuverlässigen Installateur in Ihrer Nähe, stellt eine hervorragende Alternative dar.

Fehler und Probleme durch Billiganbieter

Wir verstehen den Reiz des billigen Preises einer Installation, mit dem viele Anbieter im Netz locken. Das Problem ist, dass dabei aber nur in den seltensten Fällen gehalten wird, was das Angebot verspricht. Die Dienstleister, die bei Ihnen die Alarmanlage anbringen, kennen sich meist nicht hinreichend mit der Technik aus und haben außerdem kaum Erfahrung, was die korrekte Platzierung der Alarmanlage betrifft. Weiterhin haben solche Billiganbieter oft eine weite Anreise, die Sie zusätzlich zahlen müssen. Im Notfall ist meist keiner erreichbar und Sie stehen mit Ihren Problemen allein dar. Unser Ansatz ist daher, Ihnen einen vertrauenswürdigen Anbieter in Ihrer Nähe zu vermitteln, der für Sie immer erreichbar ist. Bei uns steht Service und Kundenzufriedenheit im Vordergrund.



Vertrauen Sie auf unsere Partner - Nutzen Sie die Facherrichtersuche

Über das Formular unserer Facherrichtersuche, können Sie Ihre Anschrift und Ihr Anliegen angeben und innerhalb eines Tages erhalten Sie eine Antwort von einem Dienstleister in Ihrer Nähe. All unsere Partner sind zertifizierte Jablotron Errichter. Vor jeder Installation wird mit Ihnen ein ausführliches Beratungsgespräch geführt. Dabei profitieren Sie von dem umfangreichen Wissen unserer Facherrichter. Erst im Anschluss wird Ihnen ein Angebot erstellt. Außerdem bestätigt jeder unserer Partner Ihnen mit einem Abnahmeprotokoll die fachgerechte Installation und gibt Ihnen darauf 5 Jahre Garantie. Sollte es in der Zwischenzeit zu Problemen oder Fehlern können, können Sie sich unbesorgt auf unsere Facherrichter verlassen.

Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einem Installateur für Ihre Alarmanlage sind oder mit dem Gedanken spielen, hochwertige Sicherheitstechnik anzuschaffen, nutzen Sie gern unsere Facherrichtersuche Bei Fragen oder Anmerkungen, nutzen Sie dafür einfach unsere Kontaktmöglichkeiten.









http://www.secteo.com



Der Großhandel für Sicherheitstechnik und Alarmlagen SECTEO bietet ein großes Portfolio an Produkten und Zubehör für Alarmanlagen. Die SECTEO GmbH ist offizieller Distributor von JABLOTRON, OPTEX, TeleEye, Politec und UR. Beliefert werden Wiederverkäufer und Errichter von Alarmanlagen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung unterstützt SECTEO seine Partner bei der Konzeption, Planung und Zusammenstellung von Alarmanlagen.



SECTEO GmbH

Wiesenstr. 5, 38518 Gifhorn

