Vapiao - Unsere beliebtesten Case Varianten im Überblick

Wir haben eine große Auswahl an Handyhüllen und Zubehör für Apple Produkte im Angebot. Im Folgenden stellen wir Ihnen die beliebtesten Hüllen für Ihr iPhone vor.

(firmenpresse) - Wenn du schon mal unseren Shop besucht hast, ist dir sicherlich auch unser umfangreiches Angebot an Hüllen, Skins und Cases aufgefallen. Manchmal kann es ganz schön schwer sein, sich hier zurecht zu finden und schließlich genau die richtige Hülle für dein Smartphone zu ergattern. Um dir einen kleinen Überblick zu verschaffen, möchten wir dir daher heute unsere Top Hüllen vorstellen. Verschaff dir einen Eindruck von unserem ausgefallenen Style und entdecke genau das richtige Case für dein iPhone oder iPad.

Das sind unsere Top Hüllen

Die folgenden drei Hüllen gehören zu den beliebtesten in unserem Angebot. Von schlicht bis ausgefallen, ist für jeden was dabei und mit einer der trendigen Hüllen, wird dein iPhone schnell zum echten Hingucker.

iPhone Schutzhülle aus Leder in "Rosé Gold"

Hochwertig und stilsicher - Mit diesen Worten lässt sich unser Ledercase in Rosé Gold beschreiben. Die Optik ist ansprechend und luxuriös und mit der angenehmen Farbgeben wird die Hülle ein echtes Trend-Stück. Die Kombination aus dem Qualitätsmaterial Leder sowie der Aluminiumrückseite sieht nicht nur toll aus, sondern schützt dein Smartphone auch perfekt gegen Stürze, Schmutz und Kratzer. Jede unserer Hüllen wird in Handarbeit gefertigt und erreicht dich erst nach ausgiebiger Qualitätskontrolle. Stöber in unserem Shop und überzeuge dich selbst von unserer Arbeit.

iPhone Aluminium Hülle "Sanders"

Du magst eher den schlichten Look und legst großen Wert auf Qualität? Mit unserer Aluminium Hülle musst du hier keinen Kompromiss eingehen. Die beste Verarbeitung in Kombination mit dem klassisch zeitlosen Look in verschiedenen beliebten Farbtönen eignet sich perfekt, auch für jedes Outfit. Egal, ob du eine Hülle für den Alltag brauchst oder ein hochwertiges Case für Arbeit oder Business - Das Aluminium Case "Sanders" ist perfekt für jeden Anlass.

iPhone Crystal Design Case



Hauchdünn und fast unsichtbar - Unsere transparentes Crystal Case stellt den klaren Look deines iPhones in den Vordergrund. Schütze es, ohne dabei auf den natürlichen Style verzichten zu müssen. Die hochwertig verarbeitete Handyhülle liegt super in der Hand und erzeugt einen guten Tragekomfort. Blitzschnell zu montieren und direkt einsatzbereit, ist dieses Case super geeignet für alle, die es praktisch mögen.

Noch nicht das Richtige dabei?

Du stehst nicht so auf die hier gezeigten Cases? Kein Problem. Wir bei Vapiao vertreten die Ansicht, dass es für jeden Charakter die passende Handyhülle gibt. Damit auch du in unserem Angebot genau die Variante findest, die zu dir und deinem Lifestyle passt, kannst du einfach unseren Vapiao Style Check verwenden. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Besuche einfach unsere Webseite und beantworte mit ein paar Klicks einige Fragen. Im Anschluss zeigen wir dir eine Auswahl an Produkten an, welche super zu dir passen. Du hast dich verklickt oder bist mit der Auswahl unzufrieden? Auch das ist kein Problem. Unser Vapiao Style Check ist nicht limitiert und du kannst ihn so oft wiederholen, wie es dir gefällt.









