TY Glubschis - Darum begeistern sie Jung und Alt

Jetzt wird´s gruselig! Spielum feiert Halloween, darum stellen wir heute diese schaurigen Halloween Glubschis vor. Die perfekte Geschenkidee zur Halloweenparty.

(firmenpresse) - Wer guckt denn da so niedlich? Mit ihren großen Augen und dem freundlichen Blick sind diese Kuscheltiere, auch Glubschis genannt, der Traum eines jeden Kindes. Viele Eltern haben die neue Generation von Kuscheltieren wahrscheinlich schon im Spielzeuggeschäft oder im Kinderzimmer entdeckt. Vom bloßen Spielzeug haben die vielen süßen Tierchen längst Kultstatus erreicht und sind beliebt wie nie. Die ansprechende Größe, sowie der günstige Preis und die große Vielfalt machen Glubschis zum optimalen Sammelobjekt. Auch wenn das Glubschi Einhorn, die Glubschi Schildkröte, Katze und Hund zu den beliebtesten Figuren gehören, überzeugen auch Schaf, Delfin, Pinguin und viele weitere Tierarten. Jede Figur hat einen individuellen Namen und durch die besondere und liebenswürdige Gestaltung fast schon ihren eigenen Charakter.

Für jedes Kind das passende Kuscheltier

Die große Auswahl an Glubschis kommt den Eltern sehr entgegen. Egal, welches Lieblingstier das Kind gewählt hat oder auch welche Farben es gern mag - Es findet sich garantiert der passende Glubschi, ob zum Verschenken oder einfach für Zwischendurch. Nicht nur rosa-farbene Tierchen, Einhörner und Lämmchen sind im Angebot und ideal für kleine Mädchen. Mit Hund und Teddybären sind auch ganz neutral für die Jungen passende Kuscheltiere mit dabei.

Special Edition - Glubschis zu Halloween

Regelmäßig kommen neue Glubschis in ausgefallenen Varianten daher. So gibt es nicht nur zu Weihnachten oder zu Ostern die süßen Figuren in saisonalem Look, auch zu Halloween haben sich die Macher einiges einfallen lassen. Das Problem mit vielem Halloween Spielzeug ist es leider, dass es oft sehr gruselig gestaltet ist und sich daher nicht für jedes Kind eignet. Anders ist es hier: Jeder Halloween Glubschi, egal ob Spinne, Katze oder Eule, hat einen freundlichen Blick. Die Farbgebung in Giftgrün, Lila, Orange und Schwarz trägt allerdings dazu bei, direkt in Stimmung für dieses schaurig schöne Fest zu kommen. Nie waren Spinnen so niedlich und nie passten Katze und Eule perfekter für kleine Hexen, Zauberer und Monster zu Halloween. Diese Halloween Special Edition überzeugt garantiert und die Glubschis laden direkt zum Kuscheln ein.



Stöbern Sie noch heute in unserem großen Sortiment von Glubschis, egal ob zum Sammeln oder als günstige Geschenkidee für den nächsten Kindergeburtstag oder die Halloweenparty.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.spielum.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Spielum.de ist ein Onlineshop, der sich auf Spielwaren aus Dänemark und hoch anspruchsvolles Bastelzubehör spezialisiert hat. Der Onlineshop überzeugt durch gute Fotos von den Produkten und anregende Beschreibungen. Spielum achtet auf regelmäßige neue Produkte um Kunden immer wieder neu zu faszinieren.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Spielum.de

Leseranfragen:

Dorette-von-Stern-Straße 10, 21337 Lüneburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 31.10.2016 - 21:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1418924

Anzahl Zeichen: 2687

Kontakt-Informationen:

Firma: Spielum.de

Ansprechpartner: Thomas Stein

Stadt: Jübar

Telefon: 053719689979



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.