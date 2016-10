Komfortabel wohnen im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar

(firmenpresse) - Der Urlaub ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres, was aber für Menschen mit einer Behinderung nicht immer der Fall ist. Viele Hotels gehen nicht auf die Wünsche und Bedürfnisse dieser Menschen ein oder bieten nur einen unzureichenden Komfort. Menschen mit Behinderung oder auch Senioren, die die Ferien im schönen Weimar verbringen möchten, werden im Romantikhotel Dorotheenhof in Weimar ein Hotel finden, in dem sie sich wohlfühlen können, denn das Wellnesshotel in herrlicher Lage bietet allen Komfort, auch wenn es um barrierefreies Wohnen geht.

Ein Zimmer zum Wohlfühlen

Im ersten Stock des Wellnesshotels Dorotheenhof finden Gäste, die mit einer Behinderung leben müssen, ein 18 Quadratmeter großes Zimmer, das keinen Komfort vermissen lässt. Das barrierefreie Zimmer ist mit einem bequemen Bett ausgestattet, die indirekte Beleuchtung sorgt für ein immer angenehmes Licht und der moderne Fernseher mit einem Flachbildschirm steht so, dass die Gäste auch vom Bett aus fernsehen können. Selbstverständlich ist auch das Bad, das an das Zimmer angrenzt, barrierefrei und bietet auch Gästen im Rollstuhl ausreichend Platz. Auf Wunsch kann neben dem barrierefreien Zimmer ein weiteres Zimmer gebucht werden, wobei die beiden Zimmer durch eine Tür miteinander verbunden sind. Diese Lösung ist ideal für Gäste mit Behinderung, die mit einer Begleitperson verreisen.

Platz für die ganze Familie

Nicht nur für Menschen mit Behinderung ist das Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar eine sehr gute Wahl, auch Familien, die in der Dichterstadt in Thüringen die Ferien verbringen möchten, finden hier das passende Zimmer. Das Familienzimmer verfügt über zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Betten und einen stilvoll eingerichteten Wohnbereich. So wird es möglich, dass Eltern und Kinder nicht in zwei separaten Räumen schlafen müssen, was besonders bei kleinen Kindern ein Problem sein kann. Sollte der Platz zum Schlafen nicht ausreichen, dann kann auf Wunsch auch die Couch aus dem Wohnbereich zu einem gemütlichen Bett werden.

Die Suiten und Zimmer im Wellnesshotel Dorotheenhof

Wer sich die charmante Stadt ansehen will, in der sich Goethe und Schiller sehr wohlgefühlt haben, oder wer geschäftlich in Weimar ist, der kann im Wellnesshotel Dorotheenhof unter Doppel- und Einzelzimmern sowie geräumigen Suiten wählen. Alle Zimmer und Suiten sind mit viel Geschmack und Liebe zum Detail eingerichtet, sie verfügen über modernen Komfort und ein Badezimmer mit Dusche oder Bad, Kosmetikspiegel und einem Föhn. Eine Besonderheit im Romantikhotel Dorotheenhof bilden die Juniorsuiten, denn diese Suiten bieten ein großes Platzangebot zwischen 25 und 40 Quadratmetern, ein wohnliches Ambiente sowie einen herrlichen Ausblick auf das kleine malerische Landschloss Tiefurt. Das Schloss war einst der Sommersitz der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar-Eisenach und liegt nur vier Kilometer vom Stadtzentrum der Dichterstadt entfernt. Ob die Reise nach Weimar einen privaten oder einen geschäftlichen Charakter hat - das Wellnesshotel Dorotheenhof ist immer eine gute Adresse.





Entdecken Sie das 4-Sterne Superior Romantik Hotel Dorotheenhof Weimar, eingebettet in die sanfte Wald- und Weinlandschaft inmitten der Saale-Unstrut-Region und am Rande Weimars. Wohnen Sie in traumhafter Lage in einem unserer luxeriösen Einzelzimmer, Doppelzimmer oder Suiten und sind auf Schritt und Tritt mit der Klassikerstadt Weimar verbunden.

Kommentare zur Pressemitteilung