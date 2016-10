Immuntherapie erfolgreich bei der Behandlung von Hautkrebs und Bronchialkarzinom

Prof. Dr. Carsten Bokemeyer, Hamburg (Foto: MEDIZIN ASPEKTE)

(firmenpresse) - Ein großer Teil der Krebspatienten kann dank Innovationen in der Onkologie heute so erfolgreich behandelt werden, dass er als geheilt gilt. Für einen anderen Teil lassen sich verschiedene Behandlungen so kombinieren, dass Ärzte von einem chronischen Verlauf der Krebserkrankung sprechen. Auch die Entwicklungen in der onkologischen Immuntherapie tragen zum Fortschritt in der Behandlung von Krebs bei. Als besondere Highlights lassen sich in der Immuntherapie die Behandlungen von Hautkrebs und Bronchialkarzinom nennen, die bei 20 - 30 % der Patienten erfolgreich eingesetzt werden kann.

Im eJournal MEDIZIN ASPEKTE finden Sie im kurzen Video-Interview mit Prof. Dr. Carsten Bokemeyer, Hamburg, weitere Details.





http://medizin-aspekte.de



MEDIZIN ASPEKTE ist ein monatlich erscheinendes Journal. MEDIZIN ASPEKTE informiert Patienten und Angehörige über Krankheiten und Therapieoptionen. Einen besonderen Fokus bildet die Prävention. Medienschwerpunkte liegen sowohl in der Berichterstattung als auch in den Bereichen Experten.TV, Experten-Interviews, Launch-Talks, Image-Filme sowie Veranstaltungsdokumentationen.

Redaktion MEDIZIN ASPEKTE / MCP Wolff GmbH

Redaktion MEDIZIN ASPEKTE / MCP Wolff GmbH

Martina Wolff

Gugelstr. 5

67549 Worms

info(at)mcp-wolff.de

06241- 955421

http://medizin-aspekte.de



Firma: Redaktion MEDIZIN ASPEKTE / MCP Wolff GmbH

Ansprechpartner: Martina Wolff

Stadt: Worms

Telefon: 06241- 955421





