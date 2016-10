Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Reformation undÖkumene

(ots) - Papst Franziskus ist und bleibt eine Zumutung -

zumindest für die konservativen Kräfte in der katholischen Kirche.

Einmal mehr unterstreicht der Pontifex mit seiner Reise ins

schwedische Lund sein Talent als Meister des kalkulierten Tabubruchs.

Zusammen mit führenden Protestanten gedenkt der Papst dort der

Reformation. Das war ein halbes Jahrtausend lang unvorstellbar! Sehr

provokant gesagt: Der oberste Katholik feiert mit den Protestanten

die Kirchenspaltung. Mehr noch: Im Interview mit den

Jesuitenzeitschriften »Civiltà Cattolica« und »Signum« hat der Papst

kürzlich erklärt, dass die Katholiken viel von der lutherischen

Tradition lernen könnten. Martin Luther habe einen großen Schritt

getan, um das Wort Gottes in die Hände des Volkes zu legen. Nicht nur

bei dem deutschen Kardinal Gerhard Ludwig Müller, Präfekt der

mächtigen Glaubenskongregation im Vatikan, dürfte das auf

entschiedenen Widerspruch stoßen. Kein Zweifel: 499 Jahre, nachdem

Martin Luther von Wittenberg aus die Erneuerung des Christentums

bewirken wollte und am Ende als Resultat vor allem die Trennung der

Konfessionen stand, geht das Oberhaupt der katholischen Kirche nicht

nur symbolisch auf die evangelische Kirche zu. Das ist weit mehr als

eine Geste von Papst Franziskus - das ist ein historischer Schritt.

Martin Junge, Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, übertreibt

deshalb keineswegs, wenn er sagt: »Das ist ein großartiges Zeichen,

das hat uns unheimlich Mut gemacht, auch im Hinblick auf den weiteren

ökumenischen Weg, den wir vor uns haben.« Zugleich müssen alle

wissen, dass dieser Weg weit ist und steinig bleibt. Oft wird

vergessen, dass der Prozess der Annäherung zwischen Katholiken und

Protestanten erst Anfang des 20. Jahrhunderts begann und dass ein

Dialog zwischen Katholiken und Lutheranern im Sinne der Ökumene sogar

erst seit 50 Jahren geführt wird. Trotz der neuen Zeichen der



Hoffnung, die Franziskus setzt, sollten die Erwartungen an rasche und

weitreichende Fortschritte in der Ökumene besser nicht in den Himmel

wachsen. In theologischen Fragen gibt es noch immer erhebliche

Hürden zwischen Katholiken und Protestanten. Beide Kirchen mögen mit

einer Stimme sprechen, wenn es um Fragen von Frieden, Freiheit und

Gerechtigkeit in der Welt geht, beim gemeinsamen Abendmahl sieht die

Sache aber etwas anders aus. Tiefgreifende Reformen lassen sich eben

selten im Eiltempo durchsetzen, wenn das Einvernehmen aller

Beteiligten mindestens im Grundsatz gewahrt bleiben soll - auch das

kann das Beispiel von Martin Luther lehren. Man darf jedoch getrost

davon ausgehen, dass Papst Franziskus den Reformator gerade auch in

dieser Hinsicht ausgiebig studiert hat.







