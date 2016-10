Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Thema Einbrüche

(ots) - Wann haben Sie zum letzten Mal einen

Streifenwagen langsam durch Ihre Straße rollen sehen? Genau das ist

das Problem. Es gibt in NRW nicht genügend Fahrzeuge und Beamte, um

nachts in jeder Stadt wenigstens mit einem Wagen ständig vor Ort zu

sein. Was haben Einbrecher da zu befürchten? Die größte Chance, sie

zu fassen, besteht unmittelbar nach der Tat. Voraussetzung ist, dass

Zeugen etwas Verdächtiges melden und die Polizei schnell vor Ort ist.

Doch anstatt ganz banal die Polizeipräsenz in der Fläche zu erhöhen,

dreht NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) wieder das ganz große,

öffentlichkeitswirksame Rad. Er vereinbarte mit zwei anderen

Länderinnenministern sowie mit Belgien und den Niederlanden einen

besseren Informationsaustausch sowie gemeinsame Aktivitäten und

Ermittlungen in Sachen Einbrecher. Diese sogenannte »Aachener

Erklärung« klingt nach viel heißer Luft, und sie führt zu den

Fragen: Ist das Vereinbarte nicht selbstverständlich? Warum gibt es

diese Kooperation nicht schon längst? Wofür haben wir eigentlich die

EU? Und Schengen? Das alles ist nicht geeignet, das Vertrauen in die

Politik zu stärken.







